Rapina a Lanciano Il medico massacrato | Pensavo che ci avrebbero uccisi Erano ben

Rapina a Lanciano - l'incubo del medico massacrato. "Dicevano : vi facciamo a pezzi" : Intervista a Carlo Martelli, pestato nel raid in villa insieme alla moglie. "Sono venuti per macellarci. Cercavano la cassaforte, mai avuta"

Rapina in villa a Lanciano - il chirurgo aggredito : “Ero convinto ci avrebbero ammazzato” : Il racconto delle vittime della Rapina in stile “Arancia Meccanica” avvenuta in una villa vicino Lanciano (Chieti). “Ero convinto che ci avrebbero ammazzato tutti e due perché ormai, con il sequestro, la violenza, ero certo che sarebbe successo il peggio”, ha detto al Tg1 Carlo Martelli, il chirurgo di 69 anni sequestrato e picchiato insieme alla moglie Niva Bazzan.Continua a leggere

Rapina in villa a Lanciano - 'pensavamo di morire'. Caccia ai 4 banditi - : Si cercano gli uomini che hanno Rapinato e seviziato per due ore una coppia di coniugi nel Chietino: posti di blocco e controlli in tutta la provincia, in campo anche un elicottero e la scientifica

Rapina CHOC A LANCIANO/ Un'arma in casa non può sostituire ciò che manca : LANCIANO: due coniugi legati, RAPINAti e picchiati da quattro balordi con cappuccio. Il male si infila ovunque. Ma va sconfitto con la libertà.

La Rapina a Lanciano : «Ben vestiti e cattivi - pensavo ci avrebbero uccisi» : Carlo Martelli parla dall’ospedale: «Cercavano la cassaforte, ma non l’abbiamo mai avuta. Hanno detto: quando la mettete avvertiteci che torniamo. Tanto siamo in zona»

Rapina in villa a Lanciano - il chirurgo : 'Ero convinto che ci avrebbero ammazzati' : Legati, picchiati, un orecchio tagliato alla donna. 'Ero convinto che ci avrebbero ammazzato tutti e due perché ormai, con il sequestro, la violenza...ero certo che sarebbe successo il peggio', dice ...

Lanciano - Rapina in villa : tagliato orecchio a donna/ Ultime notizie : Salvini “colpevoli marciranno in galera” : Chieti, rapina in villa: coppia massacrata, lobo tagliato alla donna. Ultime notizie, terrore a Lanciano questa notte per due coniugi anziani: picchiati, legati e torturati(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Rapina IN VILLA A LANCIANO : ORECCHIO TAGLIATO A DONNA/ Ultime notizie - "peggio di Arancia Meccanica" : Chieti, RAPINA in VILLA: coppia massacrata, lobo TAGLIATO alla DONNA. Ultime notizie, terrore a LANCIANO questa notte per due coniugi anziani: picchiati, legati e torturati(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 17:12:00 GMT)

Arancia meccanica a Lanciano : Rapinatori tagliano lobo dell’orecchio a una donna : In quattro picchiano un uomo e sua moglie, illeso figlio disabile. Salvini: «Faremo di tutto per arrestare i colpevoli. Non si può aver paura a casa propria»

Lanciano - Rapina in villa : coniugi picchiati - tagliato orecchio a donna / Ultime notizie - cercavano cassaforte : Chieti, rapina in villa: coppia massacrata, lobo tagliato alla donna. Ultime notizie, terrore a Lanciano questa notte per due coniugi anziani: picchiati, legati e torturati(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:28:00 GMT)

Rapina in villa a Lanciano - il fratello del chirurgo : 'Arancia meccanica fa ridere in confronto' : 'Quel film, 'Arancia meccanica' forse fa ridere in confronto a quello che hanno fatto alle persone, anche perché c'era un ragazzo disabile e hanno frugato anche nella sua stanza. Fortunatamente non lo ...

LANCIANO - Rapina BRUTALE : CONIUGI PICCHIATI - TAGLIATO ORECCHIO A DONNA/ Ultime notizie - illeso figlio disabile : Chieti, RAPINA in villa: coppia massacrata, lobo TAGLIATO alla DONNA. Ultime notizie, terrore a LANCIANO questa notte per due CONIUGI anziani: PICCHIATI, legati e torturati(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Rapina in villa a Lanciano. Coniugi picchiati e legati - tagliato orecchio alla moglie : I malviveni li hanno tenuti in ostaggio mentre prelevavano soldi col bancomat. Illeso il figlio disabile

Chieti - Rapina in villa : coppia massacrata - lobo tagliato alla donna/ Ultime notizie - terrore a Lanciano : Chieti, rapina in villa: coppia massacrata, lobo tagliato alla donna. Ultime notizie, terrore a Lanciano questa notte per due coniugi anziani: picchiati, legati e torturati(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:50:00 GMT)