Ranieri | ' Io al posto di Di Francesco? Ho Roma nel cuore | ma'

Caporalato - turni da 11 ore e affitto imposto a st Ranieri : tre arresti : Costringevano i loro braccianti stranieri a turni di anche undici ore al giorno, per una paga dai 4 ai 5 euro l’ora, senza alcuna misura di sicurezza e a volte anche in nero. Oltre a questo, chiedevano loro il pagamento di un affitto . L’operazione ‘Agri Jobs‘, coordinata dalla Procura di Firenze, ha portato all’arresto di tre persone per associazione a delinquere finalizzata all’intermediazione ...

Calcio - Roberto Mancini : “Mai così pochi italiani in campo. Serve più coraggio per far giocare i giovani al posto degli stRanieri” : A pochi giorni dall’esordio della Nazionale di Calcio nella Nations League contro la Polonia, Roberto Mancini ha lanciato l’allarme sull’utilizzo dei giocatori italiani nel nostro campionato. Queste le sue parole in conferenza stampa riporte dall’Ansa: “Non ci sono mai stati così pochi italiani in campo, è il momento più basso, ma spesso gli italiani in panchina sono meglio di chi è titolare in certi club. C’è bisogno che giochino, specie ...