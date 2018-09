Queste sono le lauree più inutili d Europa

Huawei Mate 20 : Queste sono le nuove quattro modalità per la camera? : sono quattro le possibili nuove modalità della camera per il prossimo Huawei Mate 20: Underwater Mode, AI Cinema, AI Zoom, e Video Bokeh.Sempre grazie al forum XDA Developers abbiamo alcune possibili interessanti novità che riguardano le modalità presenti nel software della camera del prossimo Huawei Mate 20.Secondo i ragazzi XDA l’azienda cinese potrebbe introdurre quattro nuove modalità per la camera con la nuova gamma Mate 20 (quella ...

Laura Pausini in nomination ai Latin Grammy Awards/ "Queste sono dedicate a chi non crede in me" : Laura Pausini accoglie con sorpresa la doppia nomination ai Latin Grammy Awards e lancia le sue frecciatine a chi continua a remarle contro e non apprezzarla.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:12:00 GMT)

Occhio a Queste sensazioni : possono nascondere una malattia : Avere l’impressione di essere osservate, sentire voci inesistenti, provare brividi improvvisi: sono sensazioni che possono capitare a chiunque di noi. Sono solo suggestioni? Non sempre. In certi casi possono infatti essere il segnale di un reale problema di salute. Per non farci prendere da inutili “paranoie” ecco i casi in cui possiamo davvero iniziare a preoccuparci. Pensiamo ad esempio al déjà vu, quella particolarissima ...

Il menù delle nozze dei Ferragnez "Solo Queste sono le portate...?" : Il menù del matrimonio tra Ferragni e Fedez ha fatto discutere e non poco sui social. Qualcuno, tra gli invitati alle nozze dei "Ferragnez" ha postato su Instagram proprio il menù al tavolo della cena. Solo tre portate: un antipasto, un primo e un secondo. Ma a quanto pare questa scelta non è stata apprezzata dai fan della coppia. Infatti su Instagram sono arrivate, puntuali, le critiche tra i commenti alla foto e c'è chi scrive: "Ma questo era ...

“Ahia - Queste sono corna”. Vittoria Deganello - la rivelazione dopo la rottura con Mattia : Una notizia arrivata pochi giorni fa e che aveva spiazzato i tanti follower di Vittoria Deganello, che avevano scoperto così, grazie alle parole della diretta interessata, che la storia d’amore con Mattia Marciano era arrivata al capolinea. Tra la ragazza e il tronista uscente di Uomini e Donne c’era stata una clamorosa rottura, con l’ex corteggiatrice che non aveva però voluto scender troppo nei dettagli, preferendo ...

Queste 10 prestazioni mediche sono a carico dei pazienti in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Ilva - Emiliano : se Queste sono le proposte «non c’è alternativa a chiudere» | : Maxi convocazione al ministero per analizzare l’offerta degli indiani. Il sindaco: “Una sceneggiata, non vengo”. Calenda: sembra un circo

EMMA MARRONE - FOTO IN BIKINI/ La cantante e l'elogio alle imperfezioni : Sono Queste a fare la differenza : EMMA MARRONE pubblica su Instagram una FOTO in costume e conquista i fan. La cantante dice no a Photoshop e il web sentenzia: "Finalmente una donna vera!". Sono le imperfezioni a fare la differenza, a renderci uniche e, per questo, perfette. È questo che EMMA MARRONE ha voluto dire alle tantissime donne che la seguono su Instagram postando uno scatto in costume tutto al naturale.

Migranti - il comandante della Ong Open Arms : “Proviamo rabbia e dolore - Queste morti sono responsabilità politica” : Il comandante della nave della Ong Open Arms che ha salvato Josephine e ritrovato i cadaveri della donna e del bambino abbandonati dalla Guardia Costiera Libica attacca Matteo Salvini: "Fake news? A bordo della Open Arms siamo in trenta, tra cui anche alcuni giornalisti. Tutto quel che è successo è stato documentato e registrato: è incredibile che si possa sostenere che è una fake news".Continua a leggere