Quei 150mila euro di contributi al film sul leader gay La Lega | Se incita alla

(Di lunedì 24 settembre 2018) "Vigilerò affinché vengano effettuate tutte le opportune verifiche". Il sottosegretarioCultura, la leghista Lucia Borgonzoni, non è disposta a scucire un soloche possa finanziare un fil chepedofilia. Per questo, come scrive il Corriere della Sera, è pronta a stralciare il contributo diche il ministero dovrebbe versare a Gli anni amari, ildi Andrea Adriatico che ripercorre la vita di Mario Mieli, attivista che negli anni Settanta teorizzò gli studi di genere e fu tra idel movimento omosessuale italiano. "Nel caso ildovesse ospitare contenuti che promuovano o incitinopedofilia - ha messo in chiaro la Borgonzoni - sarà revocato il finanziamento".Nei giorni scorsi, durante la trasmissione Otto e mezzo (guarda il video), Silvana De Mari aveva acceso i riflettori su Mieli e sul circolo che porta il suo nome e che a Roma fa ...