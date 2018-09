PUBG | entro la fine del mese prossimo arriverà una patch correttiva per Xbox One

eurogamer

(Di lunedì 24 settembre 2018) Lo sviluppatore di, Bluehole, pubblicherà unaladelper risolvere i problemi di Desync riscontrati su console e ha dichiarato che il team sta ancora cercando di risolvere tutti i problemi di framerate diOne X.Come riporta Wccftech, alcuni dei problemi apparenti di prestazioni su One X erano già stati risolti attraverso un hotfix, ma alcuni possessori della "mid gen" di Microsoft stanno ancora soffrendo di forti cali."Anche se l'aggiornamento di questa settimana ha aiutato molti dei nostri giocatori One X con problemi di framerate, il nostro obiettivo è che tutti i giocatori abbiano un framerate stabile. Stiamo lavorando per aumentare il framerate complessivo di tutti, oltre a identificare e ridurre i cali".Read more…