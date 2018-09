Pubblicato il trailer di lancio di Call of Duty | Black Ops 4

Life is Strange 2 : Pubblicato in rete il trailer di lancio : Il trailer di lancio di Life is Strange 2 è finalmente disponibile in rete, al lancio del gioco manca solo una settimana per cui potremo appagare la nostra voglia di Life is Strange con questo interessante filmato.Riportiamo di seguito, assieme al trailer, anche il comunicato ufficiale Koch Media per tutti gli ulteriori dettagli:Read more…

NBA 2K19 : Pubblicato in rete il Momentous trailer : NBA 2K19 si mostra in un nuovo video, in questo caso si tratta di un trailer intitolato Momentous trailer, nel quale possiamo vedere alcune sequenze di gioco che gli appassionati di Basket sapranno certamente apprezzare.NBA 2K19 ha un interessante spirito di innovazione, il gioco infatti si presenta con qualche nuova modalità e un rinnovato comparto sonoro e grafico.Possiamo avere una panoramica del rinnovato gameplay del gioco proprio in questo ...

Planet Alpha è ora disponibile - Pubblicato il trailer di lancio : Planet Alpha è finalmente disponibile e per l'occasione è stato pubblicato un trailer di lancio.Come riporta Rock Paper Shotgun, in Planet Alpha il giocatore è portato a vagare in un lontano pianeta alieno, risolvendo enigmi e schivando laser. Le sensazioni rimandano a capolavori come Limbo e Another World. I colori saranno un indicatore da tenere d'occhio in quanto diventeranno più spenti man mano che il personaggio subirà danni, fino ...

GTFO : Pubblicato un nuovo trailer per l'FPS horror cooperativo : GTFO è il nuovo shooter cooperativo in sviluppo presso gli studi di 10 Chambers Collective, studio creato dal co-creatore di Payday. Il titolo è caratterizzato da una fortissima atmosfera horror (che richiama molto Alien), sarà disponibile nel 2018 su Steam.Come riporta Rock Paper Shotgun, è stato pubblicato oggi un video gameplay del titolo. Nel filmato si vede la squadra di 4 giocatori raggiungere un complesso di ricerca sotterraneo, la ...

Hitman 2 : Pubblicato il trailer 'Welcome to the Jungle' : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno lanciato un nuovo trailer per Hitman 2, riporta Gematsu.Il filmato si intitola "Welcome to the Jungle" e ci permette di avere un'assaggio riguardo la nuova ambientazione colombiana de gioco. Riportando Warner Bros:Read more…

Pubblicato il trailer di lancio di Destiny 2 : I Rinnegati - terza espansione del gioco : Destiny 2: I Rinnegati si presenta nel suo trailer di lancio, il quale possiamo ritrovare qui di seguito.Stiamo parlando della terza espansione del gioco, ma anche della più grande, in arrivo il 4 settembre.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bungie: Read more…

NBA 2K19 ha Pubblicato il “Broadcast Trailer” : NBA 2K19 si fa sempre più vicino per cui 2K ha pubblicato un nuovo interessante trailer del gioco, il "Broadcast Trailer".Come possiamo vedere dal filmato, di seguito riportato, nel trailer della durata di circa due minuti e mezzo avremo modo di vedere fasi di gioco in compagnia dei più grandi campioni del campo da basket.Per chi non lo conoscesse, NBA 2K19 è un imminente videogioco di simulazione di pallacanestro sviluppato da Visual Concepts e ...

Stormdivers dagli sviluppatori di Resogun sarà un Battle Royale : Pubblicato un nuovo trailer : Housemarque, studio di sviluppo finlandese che si è fatto un nome negli anni grazie a titoli arcade come Resogun, Nex Machina e Super Stardust, ha colto l'occasione della Gamescom 2018 per tornare a parlare del suo nuovo progetto Stormdivers, che segnerà l'esordio dello studio nel genere dei Battle Royale.Gli sviluppatori avevano presentato il gioco all'inizio dell'anno come un'esperienza fortemente orientata al multigiocatore, ma non avevano ...

Gamescom 2018 : annunciata la data di uscita di Shenmue 3 e Pubblicato un nuovo trailer : Sul palco della Gamescom 2018 è arrivato un annuncio molto atteso dai giocatori, ovvero quello della data di uscita di Shenmue 3.Ebbene, apprendiamo che Shenmue 3 arriverà il 27 agosto 2019 su PlayStation 4 e PCInoltre, è stato pubblicato un nuovo video esclusivo che potete vedere qui sotto:Read more…

Shadow of the Tomb Raider : annunciata una partnership con Coca-Cola e Pubblicato un nuovo trailer : Oggi Square Enix ha annunciato una partnership con Coca-Cola per il lancio di Shadow of the Tomb Raider.Inoltre, il 12 settembre un lungometraggio intitolato "Making of a Tomb Raider" sarà trasmesso in alcuni teatri degli Stati Uniti, il film sarà caratterizzato da filmati di gioco "mai visti prima".Potete visionare il nuovo trailer riportato da Dualshockers, qui sotto. I partecipanti riceveranno una coppa e una "ricompensa in-game".Read ...

Fist of the North Star : Lost Paradise : disponibili i pre-order digitali e Pubblicato il nuovo Combat Trailer : Fist of the North Star: Lost Paradise sarà lanciato il 2 ottobre 2018! La vita in un mondo post-apocalittico non è semplice; affrontare il crimine dilagante, sventare una miriade di tentativi di omicidio e percorrere chilometri di deserto bruciato dal sole ogni giorno può mettere a dura prova anche il sopravvissuto più esperto. Preparatevi per il vostro durissimo viaggio in anticipo, prenotando digitalmente Fist of the North Star: Lost Paradise ...

Il thriller strategico Phantom Doctrine è disponibile da oggi : Pubblicato il trailer di lancio : Good Shepherd Entertainment e il team indipendente CreativeForge Games hanno pubblicato oggi Phantom Doctrine, un thriller strategico ambientato negli anni più caldi della Guerra Fredda che è ora disponibile su PS4 e su PC via Steam e GOG.Phantom Doctrine è un titolo strategico a turni che permetterà ai giocatori di interpretare il leader di una associazione segreta impegnata a combattere contro una cospirazione internazionale. Dovremo ...