Prossimo turno serie A | sesta giornata | date | programma | orari e come vedere le partite

Serie A - il programma del Prossimo turno : le partite della sesta giornata : Chiuso il weekend che ha fatto seguito al via di Champions ed Europa League, è pronto subito ad aprirsi il primo infrasettimanale della stagione di Serie A, importante per capire come le squadre si ...

Prossimo turno Serie A - 6a giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (25-27 settembre) : La sesta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 25 ed il 27 settembre. Il Prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti corrisponde al primo dei due turni infrasettimanali del calendario. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà al martedì con Inter-Fiorentina, in programma alle ore 21.00. Mercoledì 26 alle ore 19.00 Udinese-Lazio, poi alle ore 21.00 ben sei gare, ...

Prossimo turno Serie A - il programma della 5^ giornata : trasferte per Juve - Inter - Napoli e Roma : Archiviata la prima giornata di coppe europee, con sei squadre italiane impegnate tra Champions ed Europa League, è tempo di tornare a pensare al Prossimo turno di Serie A. La 5^ giornata inizierà quest’oggi, venerdì 21 settembre, e si concluderà domenica 23. A scendere in campo nel primo anticipo saranno Sassuolo ed Empoli. Di seguito, il programma completo. Calendario 5^ giornata Serie A trasferte più o meno impegnative per molte delle ...

Prossimo turno Champions League - le date e le avversarie di Juventus - Roma - Napoli e Inter. Orari e programmazione tv : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà all’inizio del Prossimo mese, dopo questo primo assaggio settembrino: martedì 2 e mercoledì 3 ottobre andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro ...

Prossimo turno Serie A - 5^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv : Nel weekend del 21-23 settembre si giocherà la quinta giornata della Serie A 2018-2019. Si incomincia già venerdì con l’anticipo tra Sassuolo ed Empoli, poi ben tre anticipi il sabato con quello serale tra Sampdoria e Inter: i nerazzurri vanno a caccia di una vittoria fondamentale dopo aver perso due partite nelle prime quattro. La Juventus scenderà in campo domenica sera sul campo del Frosinone conoscendo già il risultato del Napoli ...

Serie A : Prossimo turno : ANSA, - ROMA, 16 SET - Le partite della 5/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma fra venerdì 21 e domenica 23 settembre. Venerdì 21 settembre: Sassuolo-Empoli, alle 20,30. Sabato ...

Calendario Serie A - Prossimo turno : le partite della 4^ giornata - spicca Napoli-Fiorentina : Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato. La nostra Serie A ripartirà con la quarta giornata, che si disputerà tra sabato 15 e lunedì 17 settembre. Tra i match in programma, spicca quello tra Napoli e Fiorentina. La squadra allenata da Ancelotti vorrà tornare al successo, dopo la dolorosa e netta sconfitta contro la Sampdoria. Di seguito, tutte le partite in programma nel prossimo turno. partite 4^ ...

Calendario Serie A calcio - Prossimo turno : 15-17 settembre. Orari e programma delle partite : come vederle in tv su Sky e Dazn : Nel weekend del 15-17 settembre tornerà protagonista la Serie A 2018-2019 con la quarta giornata. Il campionato che riparte dopo la prima sosta per le Nazionali, si preannuncia un turno particolarmente interessante e avrà inizio sabato 15 settembre con ben tre partite: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga alle ore 15.00 contro il Parma a San Siro, alle ore 18.00 il Napoli scenderà in campo contro l’arrembante Fiorentina ...

Prossimo turno Serie A - quarta giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv. Si riprende dopo la sosta per le Nazionali : Con la quarta giornata, in programma nel weekend che va da venerdì 14 a domenica 16 settembre, riprenderà il campionato di Serie A, dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionale in Nations League. Per quanto riguarda le big, la Juventus riceverà il Sassuolo, il Napoli affronterà la Fiorentina, l’Inter sarà di scena contro il Parma, il Milan andrà a Cagliari e la Roma ospiterà il Chievo. Di seguito l’elenco delle partite in ...

US Open 2018 - Roger Federer : “Ritiro? Ho voglia di allungare la mia striscia vincente al primo turno anche l’anno Prossimo” : Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale degli US Open 2018, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando la scena in lungo e in largo e mettendo in mostra un tennis regale sul Centrale di New York. L’elvetico ha spadroneggiato sul cemento americano al cospetto di un Nishioka non al meglio delle sue condizioni, ricordando ...

Prossimo turno Serie A calcio - terza giornata : gli orari delle partite che verranno trasmesse su Dazn : La terza giornata della Serie A 2018-2019 è pronta per andare in scena. Si giocherà nel weekend dal 31 agosto al 2 settembre. Il Prossimo turno si preannuncia decisamente interessante secondo un programma che inizierà venerdì e poi avrà il suo epilogo la domenica. Quali saranno dunque i match che vedremo su Dazn? Sabato 1° settembre alle ore 20.30 la Juventus scenderà in campo al “Tardini” per la sfida contro il neopromosso Parma in ...

Prossimo turno Serie A - 3a giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (31 agosto-2 settembre) : La terza giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weekend dal 31 agosto al 2 settembre. Il Prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, che inizierà al venerdì con Milan-Roma, poi sabato spazio ad Inter (a Bologna) e Juventus (a Parma). Domenica pomeriggio alle ore 18 tocca a Fiorentina-Udinese, poi sei gare alle 20.30, ovvero Atalanta-Cagliari, Chievo-Empoli, ...

Calcio : Serie A - Prossimo turno : ANSA, - ROMA, 26 AGO - Le partite del prossimo turno del campionato di Calcio di Serie A, terza giornata di andata, in programma da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre:VENERDI' 31 AGOSTO Milan-...