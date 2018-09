Proposta di Legge per il “sesso sicuro” | sconti su preservativi per la prevenzione dei

SESSO - PRIMA VOLTA A 16 ANNI MA IN FAMIGLIA NON SI DISCUTE/ M5S - la Proposta di legge sul preservativo : La PRIMA VOLTA arriva a 16 ANNI, ma in FAMIGLIA non si parla ancora di SESSO. Indagine del Ministero della Salute in occasione della terza giornata sulla salute riproduttiva.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:26:00 GMT)

Sconti sui preservativi - in arrivo legge per incentivarne l'uso/ Proposta M5s : Iva dal 22% al 10% : Sconti sui preservativi, in arrivo legge per incentivarne l'uso. La Proposta del M5s è di portare l'Iva dal 22% al 10% per abbassare il costo dei profilattici. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:27:00 GMT)

I GENITORI DEL NO OBBLIGO VACCINI IN PIAZZA/ Domani a Bologna : "ecco la nostra Proposta di legge" : A Bologna i GENITORI del no OBBLIGO VACCINI in PIAZZA: domenica appuntamento per chiedere libertà d'uso e ridiscutere la Legge 119 e i suoi effetti da "decreto d'urgenza"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 02:06:00 GMT)

M5s e Lega presentano la Proposta di legge che taglia le pensioni d'oro : tocca Quirinale - Camere e sindacati : Presentato in commissione lavoro alla Camera il testo che prevede il tetto a 4500 euro netti e il ricalcolo secondo il metodo contributivo -

Pensioni d'oro - depositata Proposta di legge per il taglio : MILANO - 'Abbiamo depositato oggi in Commissione Lavoro alla Camera la proposta di legge per tagliare finalmente le Pensioni d'oro. La Commissione comincerà l'esame della legge la prossima settimana. ...

Manovra - Ruocco : “Tria? Nessun pericolo. Solo gossip”. E presenta Proposta di legge per contrasto a evasione : L’onorevole Carla Ruocco ha presentato alla sala stampa della Camera un progetto di legge sulle semplificazioni fiscali. Fra le principali novità: il Modello 770 verso l’abolizione, scadenza dichiarazione dei redditi al 31 dicembre. E ai margini della conferenza, l’onorevole ha prima spiegato il “core” della proposta e poi il suo punto di vista sulla vicenda Tria: “Il provvedimento si pone come una nuova ...

Di Maio : “Pronta Proposta di legge per tagliare 345 parlamentari. Risparmi per 100 milioni” : "Con la Lega noi ci capiamo sui fatti, stamattina abbiamo fatto una riunione e la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale per tagliare 345 parlamentari con 100 milioni di euro di Risparmi l'anno", ha annunciato in serato il vicepremier Luigi Di Maio, ospite a Di Martedì su La7.Continua a leggere

Legittima difesa - Anm : "No a nuova legge". Salvini difende la Proposta - : Il presidente del sindacato dei magistrati ha attaccato il disegno di legge presentato dalla Lega. Il vicepremier su Twitter: "La difesa è sempre Legittima"

Il presidente Fico incontra Cappato e Welby : “Il parlamento discuta la Proposta di legge sull’Eutanasia” : Il presidente della Camera Roberto Fico ha ricevuto oggi una delegazione dell'Associazione Luca Coscioni composta da Mina Welby, Marco Cappato e Filomena Gallo per discutere della proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia, sottoscritta da oltre 130mila cittadini e depositata in parlamento da oltre 5 anni.Continua a leggere

Bollo auto 2018/ Esenzione Legge 104 e la Proposta di Toti per Genova : Bollo auto 2018, possibili Esenzione dubi 5 anni. I casi previsti variano da regione a regione con diverse modalità di agevolazione. Ma c'è anche chi paga l'addizionale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:49:00 GMT)

Cosa prevede la Proposta di legge della Lega sull'affido dei figli che cancella l'assegno di mantenimento in caso di divorzio : l'assegno coniugale non si tocca, ma viene cancellato quello di mantenimento e si introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà proporzionale alle capacità economiche dei due genitori che però pagheranno direttamente le spese dei figli. Inoltre, non sarà toccata la normativa antiviolenza. Sono questi i principali ...

Divorzio - in Senato la Proposta di legge per dire addio all'assegno di mantenimento : Il disegno di legge firmato dal leghista Pillon basa le sue fondamenta sul concetto di bigenitorialità perfetta: i figli...

Divorzi : arriva in Senato la Proposta di legge che cancella l'assegno di mantenimento : Il disegno di legge del leghista Pillon che piace ai papà si ispira al principio di "biogenitorialità perfetta", prevede doppio domicilio per i figli e obbliga alla mediazione familiare. Giovedì invece al via l'iter per la chiusura domenicale degli esercizi commerciali

Negozi chiusi la domenica - la Proposta di legge : Niente più Negozi aperti la domenica o nei giorni festivi. Era fra i punti elettorali tanto della Lega quanto del Movimento 5 Stelle. Il governo Monti non ha fatto solo la legge Fornero, ha varato anche le liberalizzazioni degli orari di apertura dei Negozi che l’attuale governo intende rivedere secondo quanto ha affermato Michele Dell’Orco (M5S), sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti.”Come definito in una riunione ...