Promozioni Tim per ex clienti | Kena Mobile risponde prolungando l’offerta da 50 GB

(Di lunedì 24 settembre 2018) Il campo della telefoniasembra essere molto diverso rispetto a qualche mese fa. Dopo l'arrivo di Iliad infatti, le varie compagnie telefoniche hanno abbassato il costo delle proprie offerte, rendendole più accessibili ad un maggior numero di persone ed aumentando addirittura i servizi offerti. L'operatore telefonico di origine francese, ha conquistato moltepliciche tempo prima appartenevano a Tim, Wind,Vodafone o Tre. I colossi della telefonia hanno dunque iniziato a notare dei cali economici notevoli ed hanno deciso di contrastare il fenomeno Iliad con nuove promo. Tim in particolare, ha da poco ideato la Tim Mars per ex, mentreha deciso di prolungare la di scadenza dellaSummer....