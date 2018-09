Premi casse malati | Comparis | si rischia stangata prossimi anni

Premi casse malati : Berset - sono prudentemente ottimista : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Le casse Premio sono uguali al gioco d'azzardo dal punto di vista psicologico" : Le casse premio possono davvero essere considerate alla stregua del gioco d'azzardo? Questa domanda alimenta un dibattito che coinvolge giocatori, addetti ai lavori e i membri della stampa specializzata ormai da più di un anno, e se la materia sta rapidamente arrivando all'attenzione di molte nazioni europee, anche dall'altra parte del mondo sembra che la guerra alle loot box sia appena cominciata.Come riporta PC Gamer, uno studio svolto ...

EA non farà alcun passo indietro sulle casse Premio : "agiamo nella piena legalità" : Uno degli argomenti più caldi del 2017 è stato quello relativo alle casse premio, che vede coinvolta, tra gli altri, anche Electronic Arts.Come ricorderete, il publisher fu al centro di un ciclone mediatico per il sistema di loot box in Star Wars Battlefront 2, ed è stato recentemente accusato da alcune istituzioni europee di promuovere il gioco d'azzardo attraverso i pacchetti di carte inclusi nei titoli della serie sportiva FIFA. Al netto di ...

Premi - il 'Carlo Pisacane' a Cassese e Osanna - : Cassese è Premiato, si evidenzia, 'per l'esercizio costante della ragione e per l'altissima lezione di scienza e impegno civile che ne fa una delle intelligenze critiche più lucide nei tempi ...

Il polverone alzato da Star Wars : Battlefront 2 sulle casse Premio ha portato ad un cambiamento in EA : Star Wars: Battlefront 2 come ricorderete ha fatto parlare di sé ma probabilmente per il motivo sbagliato. Il polverone mediatico sollevato attorno alla questione delle famigerate casse premio, e il modo in cui erano utilizzate da parte degli sviluppatori, sembra aver portato ad un risultato concreto, riporta Gamespot.La stessa EA ha ammesso di avere intenzione di cambiare la propria politica in merito. La storia delle casse premio è solo lo ...

Pescasseroli - Premiati i vincitori del concorso letterario 'Benedetto Croce' : Un mondo fatto di lunghi casting faticosi e stressanti, dove mamme e papà orgogliosamente, spingono i loro figli a diventare protagonisti di un mondo molto lontano dalla realtà della vita. Il libro ...

Olanda : le casse Premio di Dota 2 includono ora un avviso sul loro contenuto : L'Olanda è uno dei paesi europei più attivi nel contrasto alle casse premio, considerate dalle istituzioni del paese una forma di gioco d'azzardo. La politica dei Paesi Bassi ha prodotto negli ultimi mesi più di un risultato, con un colosso come Valve che è dovuta intervenire attivamente per eliminare o modificare il sistema di loot box presente nei loro giochi.A giugno la compagnia disabilitò il commercio di oggetti tra giocatori in ...