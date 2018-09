Porsche - Un futuro senza motori diesel

quattroruote

(Di lunedì 24 settembre 2018) Ladice addio aper concentrare tutte le sue attenzioni sui propulsori ibridi ed elettrici. La decisione, già nell'aria da tempo dopo lo stop alla produzione delle varianti a gasolio della Macan e l'asdi un'offerta specifica dallo scorso febbraio, è legata soprattutto a ragioni di mercato, con il costante calo della domanda di questezzazioni riscontrato negli ultimi mesi in Europa.Nessuna demonizzazione. La, che fino al 2022 investirà più di sei miliardi di euro nell'elettrificazione della gamma, ha messo in chiaro come il peso deisulle sue vendite sia ormai a livelli minimi con solo il 12% delle consegne totali nel 2021 legato al gasolio, mentre la domanda per i modelli ibridi sia in pieno boom. A dimostrarlo sono i numeri della Panamera: il 63% delle vendite della berlina in Europa fa riferimento azzazioni non ...