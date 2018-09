Ponte Morandi | Toti | “Quale nodo blocca il decreto? Chiedete al governo Senza gare

Ponte Morandi - Toti : il viadotto si può ricostruire in 12-15 mesi : “Chi sarà il commissario straordinario? Vedremo quando sarà pubblicato questo decreto che si annuncia da molti giorni e di cui non c’è traccia, e nemmeno Mattarella ne ha traccia. Aspettiamo un decreto dunque che era partito molto male, senza di noi. Poi abbiamo lavorato anche insieme a Conte per una serie di misure per la ricostruzione con soggetti interessati, soggetti che avevano il dovere di farlo. Poi il governo ha preso ...

Crollo Ponte Morandi : nessuno studio in 14 anni/ Ultime notizie Genova : Autostrade ignorò preoccupazioni : Crollo ponte Morandi: nessuno studio in 14 anni. E' quanto emerso dalle indagini in corso sulla tragedia di Genova. I segnali di preoccupazione ignorati da Autostrade.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:44:00 GMT)

Genova - uomo in bilico sul baratro di Ponte Morandi. Il salvataggio dei vigili del Fuoco : “Non farlo” : Un uomo in bilico su quel che resta di ponte Morandi, ecco quello che si vede nelle immagini pubblicate su Facebook che mostrano una persona arrivata sull’orlo del baratro del troncone di ponente, l’intervento dei vigili del Fuoco ha permesso il salvataggio dell’uomo L'articolo Genova, uomo in bilico sul baratro di ponte Morandi. Il salvataggio dei vigili del Fuoco: “Non farlo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crollo Ponte : nessuno studio sul Morandi in 14 anni : Dal 2000 al 2014, escludendo le ispezioni di routine.Nel 2009 un articolo sulla rivista degli ingeneri parlava di “vulnerabilità congenita”. Ma non fu considerato

Ponte Morandi - L'Espresso : il Mit approvò un progetto incompleto : Sono davvero scioccanti i documenti pubblicati questa mattina sul nuovo numero della rivista L'Espresso. Secondo nuovi, sconcertanti documenti, su cinque prove effettuate nel 2015, le stesse tese a verificare la stabilita' del Ponte Morandi [VIDEO], quattro fallirono miseramente. Tali operazioni non furono più ripetute, questo sempre secondo quanto si apprende dagli autori del report pubblicato stamane. Il Ministero avrebbe approvato un progetto ...

Ponte Morandi - un altro ostacolo : Fincantieri e Italferr senza le carte in regola : Percorso sempre più in salita per la ricostruzione del Ponte di Genova, crollato il 14 agosto. Non solo manca l'indicazione del commissario, anzi del super commissario, che dovrà decidere, dribblando ...

Ponte Morandi - via all’anticipo del maxi-processo sul crollo : Da martedì al via l’incidente probatorio: gli accertamenti potranno essere utilizzati come se si fosse già a dibattimento in corso

Ponte Morandi - lasciano l'ospedale gli ultimi feriti : Altre tre persone ferite in seguito al crollo di Ponte Morandi , sono tornate a casa. A darne notizia è la Direzione Sanitaria dell'ospedale San Martino informa. Alle 9 di stamani sono stati dimessi ...

Ponte Morandi - “Fincantieri e Italferr non hanno i requisiti necessari per la ricostruzione” : Sarà anche una scelta politica che trova d’accordo Comune, Regione e governo, come recentemente sottolineato a ilfattoquotidiano.it dal governatore della Liguria, Giovanni Toti. Tuttavia Fincantieri al momento non può ricostruire il Ponte Morandi. L’ingombrante società controllata dalla Cassa Depositi e prestiti, a sua volta guidata dall’ex direttore finanziario del gruppo pubblico della cantieristica navale (e datrice di ...

Ponte Morandi : P.Chigi - stesura decreto in fase finale - presto al Quirinale : Roma, 22 set. (AdnKronos) - La stesura del decreto legge legato all'emergenza per il crollo del Ponte Morandi a Genova è nella fase finale e nelle prossime ore il testo verrà inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le sue valutazioni. Quindi, dopo la firma, ci sarà la pubblica

Genova : giovane si siede su troncone del Ponte Morandi - fermato dai vigili del fuoco : Questa mattina un uomo è riuscito a salire su uno dei tronconi di Ponte Morandi a Genova (lato ovest) e si è seduto a strapiombo nel vuoto: il giovane è stato notato dai vigili del fuoco, al lavoro per l’installazione dei sensori di monitoraggio, che lo hanno raggiunto, fatto scendere in sicurezza e consegnato alla polizia. Non aveva documenti con sé, non ha detto nulla ed è apparso sotto shock. L'articolo Genova: giovane si siede su ...

Ponte Morandi - contributi ‘senza più nulla a pretendere’ : così Autostrade ci prova con alcuni dei sopravvissuti al crollo : “Il sottoscritto… dichiara che per effetto degli eventi verificatisi in data 14 agosto 2018, relativi al cedimento di una sezione del Viadotto Polcevera, ha dovuto/dovrà sostenere urgenti spese per la perdita parziale/totale del veicolo… chiede il contributo economico per un importo di euro… dichiara al ricevimento di detta somma di non avere più nulla a che pretendere per il suindicato evento”. La formula ambigua e ...

Genova - vinti 2 milioni con un Gratta e Vinci nel tabacchino con vista Ponte Morandi : Qualcuno ha comprato un Gratta e Vinci in un tabacchino che si affaccia sul ponte Morandi di Genova e ha scoperto di aver vinto due milioni di euro. A raccontarlo i gestori della tabaccheria: “Inizialmente pensavamo fosse uno scherzo, poi abbiamo avuto la conferma. Speriamo davvero sia una famiglia di sfollati”.Continua a leggere