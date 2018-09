Ponte Genova | FS | ruolo Italferr sarà in linea con sua mission

Crollo Ponte Genova - Conte : 'Domani il decreto al Quirinale' - : Continuano le polemiche sul decreto Genova. Il governo confida di trasmettere domani mattina al Quirinale il testo sulle emergenze, che comprende una parte dedicata alla ricostruzione. La città, ...

Ponte Morandi - il disastro del Porto di Genova e la battaglia sul decreto : Da qualche giorno Genova ha ripreso una vita teoricamente normale . Scuole e uffici sono aperti ma c'è gente a Ponente e in Valpolcevera , ma anche in Centrio e a Levante, che deve svegliarsi alle 5 ...

Ponte Genova - Toti : "In 12 massimo 15 mesi si può ricostruire" : "Noi ribadiamo che in 12, massimo 15 mesi, il Ponte si può ricostruire. Non tollereremo ritardi". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Chi sarà il ...

Ponte Genova - a Mattarella disegni bimbi : 11.16 disegni e una maglietta della solidarietà con tutte le loro firme:sono questi i doni che i bambini colpiti dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi donano al presidente Mattarella in visita al 58° Salone Nautico di Genova. I piccoli, che incontreranno il capo dello Stato, gli manifesteranno il loro desiderio di "tornare a casa a giocare" Per il presidente Mattarella è la terza visita in tre mesi nella città ligure.

Crollo Ponte Morandi : nessuno studio in 14 anni/ Ultime notizie Genova : Autostrade ignorò preoccupazioni : Crollo ponte Morandi: nessuno studio in 14 anni. E' quanto emerso dalle indagini in corso sulla tragedia di Genova. I segnali di preoccupazione ignorati da Autostrade.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:44:00 GMT)

Genova - uomo in bilico sul baratro di Ponte Morandi. Il salvataggio dei vigili del Fuoco : “Non farlo” : Un uomo in bilico su quel che resta di ponte Morandi, ecco quello che si vede nelle immagini pubblicate su Facebook che mostrano una persona arrivata sull’orlo del baratro del troncone di ponente, l’intervento dei vigili del Fuoco ha permesso il salvataggio dell’uomo L'articolo Genova, uomo in bilico sul baratro di ponte Morandi. Il salvataggio dei vigili del Fuoco: “Non farlo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Decreto Genova impantanato nei ministeri. E sul nuovo Ponte il governo sfida l'Europa : Niente bandi pubblici: rischio di una procedura d'infrazione. Fraccaro: Autostrade non ricostruirà. Salvini più cauto: deciderà il commissario, tre giorni in non sono un problema

Decreto Genova impantanato nei ministeri. E sul nuovo Ponte il governo sfida l’Europa : Il governo è pronto a sfidare l’Europa e ad andare incontro a una procedura di infrazione, pur di affrettare i tempi della ricostruzione del ponte di Genova. «Non si può perdere altro tempo dietro al Decreto emergenze», è il pungolo che Giancarlo Giorgetti, l’anima leghista di Palazzo Chigi, agita contro i partner del Movimento 5 stelle, «dobbiamo ...

Genova attende la visita di Mattarella Bucci : gli diremo che il Ponte è urgente : Il presidente della Repubblica è atteso al Salone. Ad accoglierlo una ventina di studenti tra cui anche alcuni bambini delle famiglie sfollate dopo il crollo del Morandi

Sondaggi Politici/ Ponte Genova - il 71% ‘boccia’ il M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Ponte Genova, il 71% boccia M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione del viadotto Morandi. Consensi sul Governo (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Crollo Ponte Genova : sfollati invitati allo stadio : Le famiglie degli sfollati di ponte Morandi saranno invitate allo stadio Luigi Ferraris di Genova mercoledì 10 ottobre per l’amichevole tra le Nazionali di Italia e Ucraina. Lo ha annunciato il consigliere comunale con delega allo sport del Comune di Genova Stefano Anzalone: “Ho scritto ufficialmente al commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini trovando grandissima disponibilità in questo senso e dobbiamo soltanto ...

Crollo Ponte Genova : sfollati invitati allo stadio : Le famiglie degli sfollati di ponte Morandi saranno invitate allo stadio Luigi Ferraris di Genova mercoledì 10 ottobre per l’amichevole tra le Nazionali di Italia e Ucraina. Lo ha annunciato il consigliere comunale con delega allo sport del Comune di Genova Stefano Anzalone: “Ho scritto ufficialmente al commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini trovando grandissima disponibilità in questo senso e dobbiamo soltanto ...

Genova : giovane si siede su troncone del Ponte Morandi - fermato dai vigili del fuoco : Questa mattina un uomo è riuscito a salire su uno dei tronconi di Ponte Morandi a Genova (lato ovest) e si è seduto a strapiombo nel vuoto: il giovane è stato notato dai vigili del fuoco, al lavoro per l’installazione dei sensori di monitoraggio, che lo hanno raggiunto, fatto scendere in sicurezza e consegnato alla polizia. Non aveva documenti con sé, non ha detto nulla ed è apparso sotto shock. L'articolo Genova: giovane si siede su ...

Ponte Genova - "Fincantieri non ha requisiti per costruirlo" : Fincantieri e Italferr non hanno le capacità tecniche per ricostruire il Ponte Morandi a Genova. Lo scrive 'Edilizia e Territori', il quotidiano digitale del Gruppo Sole 24 Ore. Le due società ...