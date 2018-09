Polonia | la Commissione Ue la deferirà alla Corte di Giustizia europea | “Violano

Commissione Ue deferisce Polonia a Corte giustizia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Commissione europea ha deferito la Polonia alla Corte di Giustizia della UE : Per avere violato il principio di indipendenza della magistratura a seguito dell'adozione di una controversa legge sulla Corte suprema The post La Commissione europea ha deferito la Polonia alla Corte di Giustizia della UE appeared first on Il Post.