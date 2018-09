Polonia e Serbia avversarie nelle fasi finali | il sorteggio sorride all' Italvolley

Volley - Mondiale : Italia sorteggiata con Serbia e Polonia : L'Italia è stata inserita nel girone J delle Final Six di Torino e si giocherà l'accesso alla semifinale Mondiale sfidando Serbia e Polonia. E' questo l'esito del sorteggio avvenuto all'Nh Hotel ...

Volley - Mondiali 2018 : sorteggio terza fase - definiti i gironi. Italia con Polonia e Serbia - evitato il gruppo di ferro : A Torino sono stati sorteggiati i gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Le sei Nazionali rimaste in corsa hanno conosciuto così le prossime avversarie e si è delineato il futuro delle sue squadre che ora si daranno battaglia per il titolo iridate. Le sei formazioni qualificate alla Final Six sono state divise in due gironi da tre compagini ciascuno, le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali ...

Volley : Mondiali 2018 - la Polonia batte la Serbia e va alla Final Six : I campioni del mondo uscenti si sono imposti senza particolari problemi per 3-0 , 25-17; 25-16; 25-14, conquistando l'ultimo posto per la Final Six ai danni della Francia che, nonostante la vittoria ...

Volley - Mondiali 2018 : Polonia ultima qualificata alla Final Six - demolita la Serbia e la Francia viene eliminata! : La Polonia è l’ultima qualificata alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile grazie alla netta vittoria ottenuta contro la Serbia per 3-0 (25-17; 25-16; 25-14). I Campioni del Mondo dovevano vincere a tutti i costi per staccare il pass per Torino, lo hanno fatto surclassando gli slavi che comunque erano già certi dell’accesso agli atti conclusivi della rassegna iridata. I biancorossi concludono il girone di Varna al primo ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Polonia-Francia match di cartello - la Serbia travolge l’Argentina - il Canada spegne i sogni dell’Iran : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-RUSSIA DALLE ORE 21.15 CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (sabato 22 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna: la seconda fase entra nel vivo. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una ...

Volley - Mondiali 2018 : Serbia-Russia 3-2 - Atanasijevic batte Mikhaylov! La Polonia a punteggio pieno : Non solo la vittoria dell’Italia sulla Slovenia nell’ultima serata della prima fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Si sono giocate altre due partite determinanti per la composizione dei gironi della seconda fase. SERBIA vs RUSSIA 3-2 (25-21; 24-26; 25-17; 22-25; 15-12) Sorpresa a Bari dove gli slavi riescono a mettere sotto i Campioni d’Europa, incappati nella seconda sconfitta nel torneo e ora davvero con le ...

Volley - Mondiali 2018. Russia-Serbia - Bulgaria-Polonia e Canada-Francia : big match cruciali. Tornano Italia e Brasile : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Si conclude la prima fase, giornata davvero scoppiettante e avvincente con i big match Russia-Serbia e Canada-Francia, torna l’Italia contro la Slovenia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs Brasile (ore 16.00, Pool B a Ruse): I Campioni Olimpici non possono e non vogliono fallire. I verdeoro vanno a caccia di un ...