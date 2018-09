Polignano a Mare | regina mondiale dei tuffi 2018 con Red Bull Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving – Spettacolo a Polignano a Mare : trionfano Gary Hunt e Rihanna Iffland - applausi per De Rose [GALLERY] : Grande Spettacolo a Polignano a Mare per la finale della World Series del Red Bull Cliff Diving: trionfano Gary Hunt e Rihanna Iffland, applausi a scena aperta per l’azzurro De Rose Due trofei sollevati al cielo e 70.000 entusiasti ad acclaMare i nuovi Campioni del Mondo, Gary Hunt e Rhiannan Iffland: si chiude così la 10° edizione della Red Bull Cliff Diving World Series, andata in scena a Polignano a Mare, che si conferma ancora ...

Tuffi grandi altezze - World Series Polignano a Mare 2018 : il trionfo di Gary Hunt - Alessandro De Rose conclude settimo : Spettacolo e show a Polignano a Mare (Italia) per l’ultima tappa delle World Series dei Tuffi dalle grandi altezze. C’era grandissima attesa per le sorti di quest’ultimo round che, nei fatti, assegnava il titolo di campione nella competizione maschile e in quella femminile. Ebbene, il peso della tradizione e della classe incurante nel tempo ha avuto la meglio. Difficile introdurre diversamente la vittoria di Gary Hunt (418.65). ...

Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Polignano a Mare) : diretta Red Bull Cliff Diving 2018 info streaming video e tv della prova di Polignano a Mare. In Italia l’ultima tappa del circuito dei Tuffi dalle grandi altezze, oggi 23 settembre(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 05:48:00 GMT)

Tuffi grandi altezze - World Series Polignano a Mare 2018 : Alessandro De Rose ottavo dopo la prima giornata : E’ cominciato a Polignano a Mare il grande spettacolo delle World Series di Tuffi dalle grandi altezze. L’ultima tappa del circuito mondiale vede la sfida diretta tra i primi due sia della classifica maschile che di quella femminile e proprio i duellanti si sono “marcati” dopo la giornata del sabato. Al comando in campo maschile c’è il messicano Jonathan Paredes con un punteggio totale di 165.40 davanti al ceco ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : grande finale a Polignano a Mare. Alessandro De Rose sogna un fantastico bis : E’ arrivato il momento della finalissima per le World Series 2018 dei Tuffi dalle grandi altezze. Sarà un’ultima tappa bellissima ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo sarà quella di Polignano a Mare, in una location unica e inimitabile. La gara italiana sarà decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al ...

Tuffi grandi altezze - Polignano a Mare 2018 : programma - orari e tv : Le World Series 2018 dei Tuffi dalle grandi altezze sono arrivate alla loro ultima tappa. Sarà un finale bellissimo ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo è quella di Polignano a Mare, in una location unica e inimitabile. Sarà una finalissima decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al femminile i primi due della ...

Cliff Diving World Series - a Furore si sceglie la wild card per la finale di Polignano a Mare : La gara sarà interamente trasmessa in diretta da Rai Sport in tv e in streaming a partire dalle 15.30. Star dell'evento, i campioni della Red Bull Cliff Diving World Series: insieme ai grandi nomi, ...

Red Bull Cliff Diving World Series : a Furore si sceglie una wildcard per il Gran Finale di Polignano a Mare : Dal Marmeeting alla Red Bull Cliff Diving World Series: a Furore si sceglie una wildcard per il Gran Finale di Polignano a Mare. Domenica Alessandro De Rose e gli altri campioni della World Series saranno protagonisti dei tuffi dall’iconico Fiordo di Furore Domenica 2 settembre, dall’iconico ponte sul Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera Amalfitana, andrà in scena la 32a edizione del Marmeeting, storica manifestazione di tuffi dalle ...

