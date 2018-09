Pogba attacca Mourinho | Dobbiamo giocare all' attacco

Pogba - stoccata a Mourinho : Il Manchester United deve attaccare : ROMA - La saga Pogba-Mourinho in seno al Manchester United si arricchisce di un nuovo, polemico capitolo dopo il deludente pareggio in casa contro il Wolverhampton. 'Era una partita che giocavamo in ...

Pogba attacca Mourinho : 'Lo United dovrebbe attaccare di più' : ' In casa dobbiamo giocare meglio di quanto fatto contro i Wolves, siamo qui per attaccare, se giochiamo così, è più facile per noi ', ha detto il campione del Mondo parlando con la stampa inglese. ' ...

Raiola attacca Scholes : "Pogba non è un leader? Non riconoscerebbe neanche Churchill" : Il manager del francese replica alla leggenda dello United: "Dovrebbe diventare direttore sportivo e suggerire a Woodward di venderlo..."

Scholes attacca Pogba : furia Raiola su Twitter : Scholes ha infatti bocciato le capacità di leadership del fresco campione del mondo, considerato troppo discontinuo per prendere per mano la formazione di José Mourinho e trascinarla sino ai vertici: ...

Raiola attacca Scholes per aver ‘osato’ criticare Pogba : i suoi calciatori sono esenti da errori? : Paul Scholes ha criticato Pogba, ricevendo una risposta a dir poco piccata da parte dell’agente del calciatore francese Mino Raiola “Alcune persone hanno bisogno di parlare per paura di essere dimenticati. Paul Scholes non riconoscerebbe un leader anche se davanti a lui dovesse esserci Sir Winston Churchill”. E’ il duro tweet di Mino Raiola, il quale ha inveito contro Scholes dopo alcune critiche al suo assistito ...