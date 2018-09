Plastica e rifiuti industriali ci circondano Al Forum di Ischia ho avuto conferma delle

Un mare di Plastica - dalle isole di rifiuti alla minaccia invisibile delle microplastiche : A Terra Madre Salone del Gusto, nell’area #foodforchange dedicata a Slow Fish, si è parlato di mari e di plastiche con il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, la direttrice della Sezione di Ricerca Oceanografica dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, Paola Del Negro, e Silvio Greco, presidente del comitato scientifico di Slow Fish e autore insieme a Raffaella Bullo di Un’onda di ...

Greenpeace - Plastic Radar : “Quasi 6800 rifiuti segnalati - il 90% dei quali in Plastica usa e getta” : “Quasi 6800 rifiuti segnalati, il 90% dei quali in Plastica usa e getta, e riconducibili in gran parte a San Benedetto Group, Coca-Cola Company e Nestlé“: è quanto emerge dall’analisi dei dati di Plastic Radar, l’iniziativa di Greenpeace che, raccogliendo le segnalazioni di tutti gli amanti del mare attraverso WhatsApp, “ha permesso di far luce sullo stato dell’inquinamento da Plastica sulle spiagge, sui fondali e nei mari ...

Installati nei porti i “bidoni mangiaPlastica”. Raccolgono 5 quintali di rifiuti all’anno : I seadin, cioè "bidoni del mare", aspirano l'acqua e trattengono i rifiuti: dalle bottigliette di plastica alle cicche di sigaretta, dai cotton fioc alle buste.Continua a leggere

Bruciano Plastica e rifiuti nel deposito : tre arresti nella Terra dei Fuochi : Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Varcaturo per combustione illecita di rifiuti. I tre sono stati sorpresi in un deposito di materiale all'interno di un appezzamento di ...

Il canale Vadduneddu Badame esonda - un fiume di Plastica e di rifiuti - VIDEO - : Cronaca di una morte annunciata? Già il 17 ottobre dello scorso anno in un nostro servizio raccoglievamo le denunce di Michele Vitale, presidente dell'associazione Pro-Conca d'Oro, che denunciava le ...

Ischia - in barca su 600 bottiglie di Plastica : "Zero rifiuti - ce lo chiede il pianeta" : Seicento bottiglie, conservate una per una. Per raccontare al mondo che la plastica è una minaccia. E salirci su, navigando intorno all'isola d'Ischia, spiegando ai bagnanti incuriositi che "un altro futuro è possibile". Raffaele Imbò ha 23 anni, fa il ...

Legambiente : nei laghi italiani 2 - 5 rifiuti ogni metro quadrato di spiaggia. Il 75% è Plastica : Iniziativa a cui sono intervenuti numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e del distretto produttivo della rubinetteria e dell'economia del turismo, organizzata proprio nei giorni in cui sul ...

Rifiuti di Plastica al sole - la ricerca : emettono gas serra : Rifiuti e detriti di polietilene sotto accusa per il rilascio di gas serra quando restano esposti a sole e aria. Secondo la ricerca “Production of methane and ethylene from plastic in the environment”, pubblicata sulla rivista scientifica PlosOne, la plastica più comune che usiamo (e gettiamo) sotto forma di sacchetti, ma anche alcuni giocattoli, tappi, pellicole alimentari o flaconi per detersivi e alimentari, una volta rilasciata nell’ambiente ...

Cina - approvato il nuovo piano triennale anti-smog. E lo stop ai rifiuti inguaia il Giappone - invaso dalla Plastica : Pechino è impegnata in una guerra di posizione, che si preannuncia lunghissima. E che il governo cinese non può permettersi di perdere, nonostante i danni collaterali. Il nemico è lo stesso di cinque anni fa: lo smog. Il governo cinese ha approvato un nuovo piano triennale (2018-2020) per la riduzione dell’inquinamento, soprattutto atmosferico, consolidando così un percorso avviato con la presidenza di Xi Jinping a fine 2012, per migliorare la ...

Ambiente - Ministro Costa : “Il 50% del pescato è rifiuti. Di questi - il 90% è Plastica” : “Sui temi ambientali alziamo l’ambizione del Paese Italia“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in Commissione Ambiente, in riferimento alle linee programmatiche del suo ministero. E’ stato trattato anche il tema dei rifiuti e della plastica: Costa ha reso noto che “il 50% del pescato, quando i pescatori tirano su la rete, è rifiuti. Di questi, il 90% è plastica. E il tutto viene ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - flash mob anti Plastica nel Siracusano : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnanti sono comparsi usa e getta giganti: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato un flash mob sulla spiaggia Spinazza nel golfo di Noto in occasione della tappa a Marzamemi della Goletta Verde. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini attraverso il concetto di ...