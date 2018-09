PIU' ARMI IN CASA L' esperto | ecco come evitare il far west

OW : no a pacchetto fiscale con imposte più alte e risparmi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Italiani sempre più attenti all'ambiente : domotica e risparmio energetico per vivere meglio : Tutto questo è stato possibile anche per merito della diffusione della domotica, una scienza il cui obiettivo è ridurre i consumi energetici, una missione resa possibile dalle nuove tecnologie ...

Farmindustria vs. i no vax : 'Big Pharma guadagnerebbe di più senza i vaccini' : Nel dibattito sui vaccini c'è chi dice "che le aziende farmaceutiche sono ciniche". Se così fosse, se pensassero solo a guadagnare "allora vorrebbero una Italia no-vax". Queste le parole pronunciate ...

Mutuo - ecco come trovare il più conveniente e risparmiare - : Dalla comparazione delle offerte alla valutazione di spread e TAEG, fino alle considerazioni sull'aspetto reddituale e delle agevolazioni. ecco una panoramica degli strumenti a disposizione dei ...

Armi - ora in Italia averle è più facile. Vedova di una vittima : “Manca database condiviso tra polizia e reparti di psichiatria” : Otto anni fa, un uomo con due tso alle spalle e altrettanti tentativi di suicidio, ma ugualmente in possesso di un porto d’Armi, sparò ai suoi ex datori di lavoro, Luca Ceragioli, 49 anni, e Jan Frederik Hilmer, 33, padre da 34 giorni, alla Gifas Electric di Massarosa, in provincia di Lucca. Nell’azienda di impiantistica i due erano rispettivamente direttore e responsabile amministrativo. Paolo Iacconi li uccise e, con la stessa arma, si ...

Armi - Saviano contro Salvini : "accordo con la lobby"/ Direttiva europea - accesso più facile a pistole e fucili : Armi, Saviano contro Salvini: "accordo con la lobby". Ultime notizie, scontro sulla Direttiva europea e lo scrittore attacca: "c'è guadagno economico"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:32:00 GMT)

Armi : da domani più piombo per tutti - questa è l’Europa che ci piace? : “That’s a Smith & Wesson, and you have had your six”. James Bond avvisa così il sicario venuto per ucciderlo che i sei proiettili della sua pistola sono finiti e, con loro, anche la sua vita. Una smargiassata da film (si trova in Dr. No, in Italia Agente 007, licenza di uccidere, il primo film dell’agente segreto più prolifico della storia del cinema) che immagino infiammi ancora gli animi di molti pistoleri veri, potenziali o ...

Armi - platea più ampia per fucili da guerra. Rete Disarmo : “Direttiva Ue recepita in modo da allargare maglie” : Le Armi sportive che si possono detenere passate da 6 a 12. Il numero di colpi consentiti nei caricatori che aumenta e l’invio della denuncia di possesso inviabile anche via mail. E poi quel comma sbianchettato sull’obbligo di avvisare i conviventi maggiori circa il possesso, che presente nella bozza come dicono i siti di settore. Oltre alla norma che estende la categoria dei tiratori sportivi, nei quali ora sono compresi anche gli ...

Armi : ora più facile il possesso (e senza avvisare la famiglia) : Le «Armi sportive» che si possono detenere passano da sei a dodici, i caricatori da 15 a venti colpi per le pistole, da cinque a dieci per i fucili

Armi - meno restrizioni : ora è più facile possederle : Lo scorso 10 agosto, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto che rende meno restrittiva la normativa sul possesso di Armi detenute legalmente, in Italia. Ora, a partire dal 14 settembre, il provvedimento entrerà in vigore.Il nostro è il primo Paese a recepire la direttiva europea 853/2017, che modifica quella del 1991, rendendo più facile la possibilità di possedere Armi di derivazione militare, come il Kalashikov Ak-47 e il fucile ...

'Brugman e Memushaj le armi in più del Pescara' : PESCARA. Pescarese doc, da sempre molto attento alle vicende biancazzurre. Dopo l'esperienza di Cesena, Andrea Camplone è in attesa di una nuova chiamata. Nel frattempo si gode il mare, il suo ...

USA pronti ad inviare più armi all'Ucraina - : Washington è pronta ad aumentare le forniture di armi all'Ucraina per rafforzare la marina e la difesa aerea del paese, ha dichiarato il rappresentante speciale del Dipartimento di Stato USA per gli ...

L’UE ABOLISCE L’ORA LEGALE : QUALI VANTAGGI AVREMMO?/ Ultime notizie : risparmi - più salute e meno incidenti : L’UE ABOLISCE L’ORA LEGALE dopo sommossa popolare. Ultime notizie: stati membri decideranno il proprio fuso orario in maniera indipendente. L'Italia cosa farà?(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 11:35:00 GMT)

Irene Ferri - da «Solletico» alla Mostra di Venezia : «2018 - non potevi darmi di più» : Questa intervista è tratta dal numero 34 di Vanity Fair in edicola fino al 29 agosto «A girare questo corto ho provato la stessa vertigine di quando con mio figlio Adriano sono stata sulle montagne russe a Disneyland, su e giù per le Rock’n’ Roller Coaster. È semplice, funziona così: parte il conto alla rovescia, poi precipiti nel vuoto. È un’emozione unica, lo dico da massima esperta di montagne russe in famiglia». Velocità di 100 km raggiunta ...