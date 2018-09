Pietro Tartaglione si scaglia contro Nicola Panico | “Sei una vergogna”

Caso Sara Affi Fella - Pietro Tartaglione contro Nicola Panico : "Sei la vergogna del genere maschile" (video) : Anche Pietro Tartaglione, nelle ultime ore, è voluto intervenire sul Caso del giorno, quello che vede protagonisti Sara Affi Fella ed il suo ex fidanzato, Nicola Panico, rei di essersi messi d'accordo durante il trono per ingannare la redazione del programma.prosegui la letturaCaso Sara Affi Fella, Pietro Tartaglione contro Nicola Panico: "Sei la vergogna del genere maschile" (video) pubblicato su Gossipblog.it 24 settembre 2018 15:50.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - la data ufficiale del matrimonio è il 7 giugno : Come sarà questo matrimonio? Se lo chiede Barbara D’Urso, e prontamente Pietro Tartaglione risponde: “E come sarà? Sarà spettacolare. E soprattutto mi raccomando Barbara il 7 giugno….”. Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda lunedì 17 settembre quindi la data ufficiale si è disvelata: il 7 giugno 2019 Rosa Perrotta (QUI tutto quello che c’è da sapere su di lei) e Pietro Tartaglione saranno marito e moglie. Dalla ...

Uomini e donne : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sposi il 7 giugno 2019 a Gaeta : Fiori d'arancio per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: i due si sposeranno a Gaeta il 7 giugno 2019.L'annuncio è avvenuto in diretta durante la puntata di lunedì di Pomeriggio 5, il contenitore condotto da Barbara d'Urso."Ci sposiamo il 7 giugno 2019. Lo facciamo a Gaeta, al mare di venerdì e di sera", è stato l'annuncio ufficiale della coppia, con la conduttrice che ha accennato alla possibilità di trasmettere la cerimonia di nozze in ...

Rosa Perrotta : "Pietro Tartaglione pronto per avere un figlio" : Bebè in arrivo in casa Perrotta-Tartaglione? Ancora no, anche se Pietro sarebbe pronto ad avere un bambino girare per casa. Rosa Perrotta lo ha rivelato a Uomini e Donne Magazine. Il suo fidanzato, conosciuto nel programma di Maria De Filippi nel 2017, sarebbe pronto ad avere un figlio. Uomini e Donne, Pietro Tartaglione e il rapporto con Rosa Perrotta: "La desidero più del normale, lo facciamo ...

Uomini e Donne - Pietro Tartaglione e il rapporto con Rosa Perrotta : "La desidero più del normale - lo facciamo tutti i giorni da un anno e mezzo" : Pietro Tartaglione si unisce al coro dei corteggiatori di Uomini e Donne che stanno offrendo l'opportunità ai propri seguaci di porre loro quesiti con la nuova opzione di Instagram "Fammi una domanda". In viaggio tra la Germania e l'Olanda, il giovane ha rivelato al proprio pubblico qualche curiosità sulla storia d'amore con Rosa Perrotta, tronista e naufraga dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi.È infatti il legame tra i due figli ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione contestati per uno scatto giudicato h0t (foto) : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nuovamente nella bufera. La coppia conosciuta a Uomini e Donne si ritrova a fare i conti con le critiche dei followers per uno scatto giudicato scandaloso dai followers del profilo instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne.I due fidanzati si sono fatti immortalare ai bordi di una piscina in atteggiamenti dolci. Rosa abbraccia Pietro su una posa che mette in risalto le curve della giovane Salernitana, ...

