Peugeot 3008 Hybrid4 e 508 Hybrid | novità ' green' di Parigi

Raid Peugeot 3008 - sulle orme della Via della Seta - Tappa 8 Astana " : ' Astana , definita la citta più fredda del mondo, ci accoglie con i suoi 7 gradi; in pieno inverno le temperature possono toccare i -52 gradi, il che rende la vita qui molto impegnativa. Nel silenzio della steppa sconfinata, ammiriamo una ...

Per celebrare i successi nei Rally Raid (Dakar inclusa) e quelli commerciali notevoli dei propri SUV, Peugeot Automobili Italia ha deciso di realizzare un viaggio sulle orme della Via della Seta, a bordo di un SUV Peugeot 3008 strettamente di serie e dotato del nuovissimo motore 1.5 BlueHD i 16v da 130 CV. Da Milano […]