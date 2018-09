Petrolio : in rialzo a NY a 71 - 82 dollari : ANSA, - NEW YORK, 24 SET - Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,47% a 71,82 dollari al barile.

Petrolio torna vicono a massimi 4 anni - Brent sfiora 81 dollari : Roma, 24 set., askanews, - Petrolio di nuovo ai massimi da 4 anni a questa parte, con il barile di Brent che si è avvicinato a 81 dollari dopo che a differenza di quanto accaduto alcuni mesi or sono, ...

Petrolio a 80 dollari. Tutti i motivi del rialzo del brent : Il Petrolio ha ripreso a correre, salendo ai massimi da oltre quattro anni. Diversi Paesi Opec, insieme alla Russia e ad alcuni altri alleati esterni che hanno sostenuto il piano di tagli produttivi del gruppo, si sono riuniti domenica per valutare le condizioni del mercato e hanno concluso che per ora non ci sono i presupposti per accelerare ulteriormente le estrazioni di greggio...

Borse in calo per effetto dazi. Petrolio a 80 dollari - ai massimi dal 2014 : Le Borse europee aprono la settimana con segno negativo a poche ore dall'entrata in vigore dei nuovi dazi Usa su 200 miliardi di dollari di importazioni di cinesi. Vendite sui titoli di Stato italiani...

Petrolio : in calo a Ny a 70 - 7 dollari : ANSA, - NEW YORK, 21 SET - Apertura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 70,77 dollari al barile , -0,49%, .

Petrolio : stabile a 69 - 96 dollari : ANSA, - ROMA, 19 SET - Quotazioni del Petrolio stabili sul mercato after hour di New York con i contratti sul greggio Wti con scadenza ad ottobre che salgono di 11 centesimi a passano di mano a 69,96 ...

Petrolio : chiude in rialzo a New York - Wti sopra i 69 dollari : Il prezzo del Petrolio chiude in rialzo a New York, nonostante l'acuirsi delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. Gli investitori si aspettavano una risposta più decisa e severa da parte di Pechino ...

Petrolio : in ribasso a 68 - 53 dollari : ANSA, - ROMA, 18 SET - Quotazioni del Petrolio in ribasso sul mercato after hour di New York con i contratti sul greggio Wti con scadenza ad ottobre che cedono 38 centesimi a passano di mano a 68,53 ...

Petrolio : chiude in calo a New York poco sopra i 68 dollari : Quotazioni del Petrolio in calo a New York. Al Nymex in chiusura il Wti cede lo 0,22% a 68,84 dollari al barile. Il Brent perde lo 0,20% a 77,93 dollari al barile.

ANSA, - WASHINGTON, 17 SET - Petrolio in rialzo a New York scambiato a 69,46 dollari al barile, +0,68%,. 17 settembre 2018

ANSA, - NEW YORK, 14 SET - Il Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,35% a 68,83 dollari al barile. 14 settembre 2018

Petrolio chiude in calo a 68 - 5 dollari : ANSA, - NEW YORK, 13 SET - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,46% a 68,59 dollari al barile.

Petrolio : in calo sotto i 70 dollari : ANSA, - ROMA, 13 SET - Quotazioni del Petrolio in calo dopo i rialzi degli ultimi giorni: i contratti sul greggio Wti con scadenza ad ottobre cedono 46 centesimi e passano di mano a 69,91 dollari al ...

Petrolio - Florence fa volare Brent sopra 80 dollari - top da maggio : Roma, 12 set., askanews, - Il barile di Petrolio Brent ha brevemente superato la soglia psicologica degli 80 dollari, mentre ad un contesto di sviluppi tendenzialmente rialzisti si è aggiunto un calo ...