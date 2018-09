Perugia | ucciso a coltellate | stanato il killer

Perugia - UCCISO CON UNA COLTELLATA AL COSTATO/ Ultime notizie - aveva aggredito una guardia giurata : PERUGIA , UCCISO con una COLTELLATA al COSTATO . Ultime notizie , 35enne trovato morto in un parcheggio durante la scorsa notte: era un tunisino già noto alle forze dell'ordine(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:16:00 GMT)

Perugia . Tunisino ucciso a Fontivegge - aggredita una guardia giurata : Un Tunisino di 35 anni è stato ucciso nella notte a Perugia in zona Fontivegge . Il magrebino è stato accoltellato

Notte di sangue a Perugia : 35enne ucciso a coltellate in strada : A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti ma all'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare. Ora gli...

Tragedia a Perugia : cacciatore ucciso da un colpo partito dal suo fucile : In Umbria, precisamente nella zona di Massa Martana ( Perugia ), domenica mattina è accaduto un tragico incidente ai danni di un cacciatore . Un sessantatreenne è morto in seguito ad un colpo di fucile partito proprio dalle sue mani. Una vera fatalità quella confermata dai carabinieri del posto che hanno rivelato la tipologia dell'arma, un calibro 12 automatico, oltre alle ipotesi sulla morte e i dettagli sul ritrovamento del corpo dell'uomo. La ...

Perugia - cacciatore ucciso da un colpo partito dal suo fucile nella zona di Massa Martana : Un cacciatore di 63 anni è morto in un incidente avvenuto in una radura nella zona di Massa Martana (Perugia) dove risiedeva: gli investigatori ritengono che un colpo sia partito dal suo fucile quando l’uomo si è chinato per passare tra i filari di una vigna abbandonata nel tentativo di recuperare un uccello appena abbattuto.Continua a leggere