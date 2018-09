Perché Salvini sbaglia a minimizzare la violenza

Perché il Decreto Salvini sull’immigrazione è un disastro e lascerà solo macerie : Stretta sui permessi umanitari, nuovi centri per i rimpatri, smantellamento dell'unico sistema di accoglienza che funziona e che non causa conflitti sui territori. Il risultato? Ghetti enormi per migranti in attesa di rimpatrio, con zero possibilità di integrazione e di una accoglienza dignitosa. Vi spieghiamo Perché il Decreto Salvini sui migranti rischia di produrre davvero quella "bomba sociale" su cui tanto la politica ha speculato in questi ...

La Prestipino rincara la dose : "Salvini spieghi Perché Bossi è in Parlamento" : La parlamentare dem Patrizia Prestipino di fatto non lascia, raddoppia. Dopo aver attaccato Bossi e Salvini su Twitter con parole durissime a limite dell'insulto ora rincara la dose. Solo qualche giorno fa, commentando le vicende giudiziarie della Lega aveva affermato: "perché #Bossi, con quello che ha combinato, è stato riportato dalla Lega in senato? Per par condicio, #Salvini scelga un pensionato o un italiano colpito da ictus non abbiente e ...

Elisa Isoardi/ Con Matteo Salvini? “Funzioniamo Perché siamo una coppia vera” : Elisa Isoardi, si torna a parlare della conduttrice per il ruolo ne La Prova del Cuoco: dal rapporto con il Ministro degli Interni Matteo Salvini a quello con Antonella Clerici.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:05:00 GMT)

Matteo Salvini - Senaldi svela il piano diabolico del leghista : 'Ecco Perché non rompe con il M5s' : La Lega continua a salire nei sondaggi e Cinquestelle a calare. Fin qui, c' è poco da stupirsi. Salvini ha ampi margini di crescita nel centrodestra, almeno finché Berlusconi non si deciderà a ...

Luigi Di Maio - Perché il grillino si sente spacciato : 'Credo che Tria e Salvini...' : In casa M5s ci sono guai ben più gravi del comunque gravissimo caso di Rocco Casalino e delle sue minacce intercettate contro il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i suoi tecnici. La preoccupazione di Luigi Di Maio ora è tenere unito il gruppo, perché in questa fase delicata ogni spiraglio tra i grillini rischia di prestare il fianco ai ...

Salvini contro il Pd : "Sta scomparendo Perché vive su un altro pianeta" : Matteo Salvini sul palco di Atreju 2018, la kermesse di Fratelli d'Italia, attacca il Pd: "Il Partito Democratico sta scomparendo perché vive su altro pianeta. Ha fatto una campagna surreale con marce ...

Perché Salvini e Di Maio non possono dare il reddito di cittadinanza solo agli italiani : Le parole pronunciate dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sul reddito di cittadinanza agli stranieri durante un question time al Senato hanno creato malumori nel governo gialloverde. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo il vertice con gli altri partiti di centrodestra a palazzo Graziol

Salvini - Berlusconi - Meloni : intesa sulla Rai al vertice di centrodestra. Perché ora il M5s trema : Filtrano indiscrezioni sul vertice di centrodestra che si è tenuto a Palazzo Grazioli, casa di Silvio Berlusconi . Presenti il Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni . Un incontro grazie al quale, ...

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Farò tutto il possibile Perché siano in Italia " : "Da cittadino Italiano e da sportivo farò tutto quello che è possibile perché le Olimpiadi Invernali vengano in Italia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso della conferenza ...

Diciotti : "Se conferma le accuse a Salvini - anche Patronaggio potrebbe essere indagato. Ecco Perché" : "Si tratta di una decisione, quella di Salvini, squisitamente politica" ha annunciato. Quella di non far sbarcare gli stranieri, secondo Nordio, è un'azione che "sarà criticabilissima da un punto ...

Salvini indagato - potrebbe sgretolarsi l’inchiesta ecco perchè : L’indagine sul caso Diciotti potrebbe bloccarsi e saltare definitivamente. Il nodo da sciogliere riguarda la mancanza di ordini scritti da parte del Viminale Il nodo da sciogliere riguarda la mancanza di ordini scritti da parte del Viminale. Non un dettaglio da poco. Di fatto mancherebbero le basi per procedere con l’indagine e l’inchiesta potrebbe rivelarsi un clamoroso buco nell’acqua per il pm Patronaggio. Come ...

Salvini-M5s - è tensione : "così non si lavora"/ Ultime notizie Governo - leader Lega furioso : ecco perchè : Salvini-M5s, è tensione: "così non si lavora". Ultime notizie Governo, leader Lega furioso con gli alleati pentastellati: ecco cos'è successo le scorse ore(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:57:00 GMT)

Salvini all'Hotel House di Porto Recanati/ Video - Perché secondo il Viminale è "da abbattere con le ruspe" : Salvini nel grattacielo multietnico di Porto Recanati “Sistemare o abbattere”. Ultime notizie, il ministro dell'interno ha aggiunto “Servono le ruspe qui"(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Perché Matteo Salvini ha fatto visita ad un hotel di Porto Recanati - invocando le ruspe : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha fatto visita all’hotel House di Porto Recanati, una struttura di 17 piani composta da 480 appartamenti e abitata, per il 90%, da stranieri. Il video inizia con Salvini colpito dall'edificio che invoca le ruspe: “Questo edificio va abbattuto, ci vogliono le ruspe” ha detto il leader della Lega al prefetto di Macerata, Iolanda Rolli, al questore Antonio Pignataro e al comandante ...