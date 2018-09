Pensioni | verso Quota100 con 36 37 anni contributi | attese novità anche su Opzione

Verso la Manovra 2019 : le misure su imprese - Pensioni e fisco : Settimana di fuoco per il Governo, sempre più vicino alla presentazione del documento di economia e finanza (Def), dal quale si potrà iniziare a capire in concreto (dopo mesi di molto parlare), le reali misure che compariranno nella Legge di bilancio 2019 e, soprattutto, le coperture finanziarie per attuarle: cioè dove si prenderanno i soldi per mantenere le promesse con gli italiani (per dirla alla Di Maio) e quanto si intende spendere. Già dal ...

Pensioni e LdB 2019 : per Premier Conte ‘no a miracoli' - verso Q100 con taglio all'1-1 - 5% : Le ultime novita' sulle Pensioni al 24 settembre 2018 vedono tenersi oggi un Consiglio dei Ministri decisivo in merito alla ricerca di una quadra sui conti ed alla definizione delle proiezioni tecniche da inserire all'interno della NaDef. Il Premier Conte ha preso posizione a tal proposito rilasciando nuove dichiarazioni, nelle quali spiega di non promettere miracoli, ma di voler avviare degli interventi coraggiosi. --Nel frattempo cresce anche ...

Pensioni e LdB 2019 : per Premier Conte ‘no a miracoli' - verso Q100 con taglio all'1-1 - 5% : Le ultime novità sulle Pensioni al 24 settembre 2018 vedono tenersi oggi un Consiglio dei Ministri decisivo in merito alla ricerca di una quadra sui conti ed alla definizione delle proiezioni tecniche da inserire all'interno della NaDef. Il Premier Conte ha preso posizione a tal proposito rilasciando nuove dichiarazioni, nelle quali spiega di non promettere miracoli, ma di voler avviare degli interventi coraggiosi. Nel frattempo cresce anche il ...

Pensioni - quota 100 : si va verso una versione 'depotenziata' dai 65 anni : Quali potrebbero essere le possibili misure previdenziali che il Governo dovrebbe gia' inserire nella legge di bilancio 2019? Negli ultimi giorni si è molto parlato della quota 100 e dell’ultima proposta di Salvini [VIDEO] di abbassare l’eta' di accesso dai 64 anni, precedentemente ipotizzata da Brambilla consigliere ed esperto previdenziale-economico della Lega a 62 anni. Con l’avvicinarsi dell’ora X per la manovra, pare che la Lega, per ...

Pensioni - tra illusioni e realtà si va verso quota 100 "depotenziata" : che cosa significa : Per introdurre la riforma delle Pensioni in chiave quota 100 resta il problema delle coperture: vengono analizzate e...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 - Delrio avverte : "Serve equità verso le nuove generazioni" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Non solo Quota 100, le altre misure utili per la Cgil. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 settembre(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Pensioni e LdiB2019 : verso Q100 (62+38) - ma resta il problema delle coperture : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 13 settembre 2018 vedono prore la discussione sulla quota 100 a partire dai 62 anni [VIDEO], dopo che il leader della Lega Salvini ha annunciato l'intenzione di ammorbidire il vincolo anagrafico inizialmente ipotizzato a 64 anni. La questione appare però tutt'altro che in discesa, visto il costo ingente dell'intervento. Nel frattempo dall'area pentastellata della maggioranza si ricorda l'importanza di ...

Riforma Pensioni - quota 100 verso uno sdoppiamento : Lega rilancia per il 2021 : La quota 100 perfetta, come è stata ribattezzata dal Corriere della Sera. Dopo l'annuncio di Salvini su quota 100 a 62 anni [VIDEO], arrivano importanti novita' sul tema della Riforma pensioni. Infatti, il progetto della Lega sulla pensione anticipata non si fermerebbe a 62 anni e 38 di contributi, ma prevede l'uscita a 60 anni entro il 2021. La legge di Bilancio per il prossimo anno, dunque, ospiterebbe soltanto una forma iniziale e non ...

Pensioni anticipate a quota 100 : verso ipotesi triplo vincolo - uscita per 220 mila : La riforma delle Pensioni anticipate a quota 100 si potrebbe fare con l'ipotesi del triplo vincolo che garantirebbe una spesa contenuta nella legge di Bilancio 2019. E' quanto ipotizzato da Repubblica nell'ambito del superamento graduale della riforma delle Pensioni di Elsa Fornero. Si tratterebbe di un primo passo in avanti che consentirebbe l'uscita di 220 mila lavoratori grazie alla nuova misura di pensione anticipata [VIDEO], da integrarsi ...

Manovra verso quota trenta miliardi : copertura dal deficit - priorità Pensioni : Parole che sono suonate musica per le orecchie del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel giorno del...

Manovra - si comincia dalle Pensioni. Verso tre aliquote fiscali. Di Maio : 'Sarà coraggiosa - sul tetto del 2% unità con Tria' : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

Manovra - si inizia da Pensioni e reddito di cittadinanza. Flat Tax - verso la terza aliquota? : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

Manovra - si comincia dalle Pensioni. Verso tre aliquote fiscali. Di Maio : 'Sarà coraggiosa - sul tetto del 2% unità con Tria' : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

Manovra - si comincia dalle Pensioni. Verso tre aliquote fiscali : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...