Pensioni anticipate | ipotesi penalità

Pensioni anticipate e LdB2019 - lavoratori precoci in attesa per la Q41 : Nel dibattito pubblico che si sta sviluppando attorno alle nuove opzioni di flessibilita' in avvio nel 2019 resta ancora aperta la questione dei cosiddetti lavoratori precoci, ovvero di coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane eta' e per questo non riescono a raggiungere in tempo utile il requisito anagrafico della quota 100. Per questi pensionandi si è quindi ipotizzato di avviare una versione generalizzata dell'attuale quota 41, sebbene ...

Pensioni anticipate - welfare e Q100 : tempi sempre più stretti - si attende la NaDef : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 22 settembre 2018 vedono convergere le attenzioni del Governo sul prossimo Consiglio dei Ministri. Entro il prossimo 27/9 dovranno infatti essere chiari i dettagli del NaDef e quindi dei provvedimenti di flessibilita' previdenziale [VIDEO] da inserire all'interno della Legge di bilancio 2019. Nel frattempo il Ministro dell'Economia ha confermato la propria disponibilita' nella ricerca di soluzioni di ...

Pensioni anticipate quota 100 : con 41 - 5 di contributi 310 mila precoci in uscita nel 2019 : Quanti sono i lavoratori che potrebbero andare in pensione anticipata con la quota 100 e con la quota 41 dei contribuenti precoci nel 2019? Alla domanda ha risposto la societa' specializzata Tabula, di Stefano Patriarca, calcolando l'impatto della riforma delle Pensioni dei due partiti maggioritari, il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini, sulle uscite dei lavoratori dal 1° gennaio del prossimo anno. Ad oggi, il ...

La Lega punta tutto sulle Pensioni anticipate. La flat tax riguarderà solo le partite Iva : Il pacchetto fiscale presentato dalla Lega è pronto e ha ricevuto il via libera politico dal Movimento 5 Stelle. È uno dei pilastri della manovra del governo giallo-verde e prevede un timido avvio di

Sulle Pensioni del 2019 - cambia tutto : importi minime - tagli e uscite anticipate : Il piano previdenziale dell’esecutivo Conte è un autentico cantiere aperto. Nella prossima legge di Bilancio sarà inserito sicuramente un pacchetto pensioni, con novità importanti che riguardano chi la pensione deve ancora centrarla, ma anche chi già la percepisce. Nuove misure sembrano in procinto di essere varate e nuovi provvedimenti di carattere previdenziale potrebbero rendere, dall’anno prossimo, le pensioni molto diverse da come le ...

Pensioni anticipate e Q100 : spunta nuova ipotesi con 35 anni di versamenti : Tra le ultime ipotesi di flessibilizzazione del comparto previdenziale tramite la quota 100 emerge anche un'opzione a partire dai 65 anni di età (con 35 anni di versamenti) al fianco dell'avvio della quota 41 per i lavoratori precoci, anche se non è chiaro se andrebbe a sostituire quella di partenza dai 62 anni anagrafici (con 38 anni di contribuzione). È quanto riporta la stampa specializzata, ricordando che lo scenario generale dovrebbe ...

Pensioni - uscite anticipate con i fondi per gli esuberi. Spunta un contributo aggiuntivo dello 0 - 3% : L'idea circola, rimbalzando tra il governo e gli ambienti imprenditoriali: facilitare l'uscita dei dipendenti dal mondo del lavoro ricorrendo anche a fondi aziendali, sul modello di quanto è avvenuto ...

Le aziende pagheranno le Pensioni anticipate con i fondi di solidarietà : Per abbassare l’età pensionabile degli italiani a sessantadue anni i soldi non ci sono. Finanziare l’ormai famosa «quota cento», ovvero la somma di requisiti anagrafici e contributivi costerebbe quasi metà dell’ammontare della manovra per il 2019. Ecco perché il governo sta cercando una soluzione che permetta di far pagare una parte dei costi alle ...

Le aziende pagheranno le Pensioni anticipate con i fondi di solidarietà : Il piano del tecnico del Carroccio per cercare le risorse per “la quota 100”. Tensioni tra Lega e M5S sugli assegni minimi agli anziani a 780 euro

Pensioni anticipate e LdB2019 - su Q100 dai 62 anni sindacati e comitati in pressing : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 14 settembre 2018 vedono emergere i dubbi dei sindacati sulla nuova quota 100 a partire dai 62 anni [VIDEO] di eta' ed in particolare sui tanti lavoratori in eta' avanzata che non riuscirebbero ad usufruire della misura. Sarebbero infatti molti i casi di coloro che vivono situazioni di disagio e che rischiano di restare comunque esclusi dal provvedimento, ad esempio per la mancata maturazione ...

Pensioni anticipate a quota 100 : verso ipotesi triplo vincolo - uscita per 220 mila : La riforma delle Pensioni anticipate a quota 100 si potrebbe fare con l'ipotesi del triplo vincolo che garantirebbe una spesa contenuta nella legge di Bilancio 2019. E' quanto ipotizzato da Repubblica nell'ambito del superamento graduale della riforma delle Pensioni di Elsa Fornero. Si tratterebbe di un primo passo in avanti che consentirebbe l'uscita di 220 mila lavoratori grazie alla nuova misura di pensione anticipata [VIDEO], da integrarsi ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : dopo la Q100 selettiva - salta fuori la versione light : Sui provvedimenti di pensionamento anticipato in avvio all'interno della prossima Manovra continuano ad emergere nuove ipotesi riguardanti la quota 100. dopo l'idea di una versione selettiva, con criteri modulati sulla effettiva situazione di disagio dei lavoratori, emerge l'ipotesi di un approccio più leggero [VIDEO] o light. Nella pratica, con questa versione la quadra sui conti verrebbe trovata attraverso un ricalcolo interamente contributivo ...

Pensioni anticipate - Salvini : 'Quota 100 per tutti - da subito e senza paletti' : Matteo Salvini, recentemente intervistato da Il Sole 24 Ore, ha rassicurato i propri elettori sulle ultime intenzioni del Governo, che parrebbero non andare, come scritto sui principali media italiani nei giorni scorsi, verso la quota 100 selettiva, ma verso una misura accessibile a tutti. Inoltre, stando alle parole del ministro degli interni e vicepremier sarebbero scongiurati anche i paletti all'ingresso: quota 100 per tutti, da subito e ...

Riforma Pensioni e Ldb2019 : Salvini promette l'avvio delle anticipate con Q100 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 5 settembre 2018 vedono emergere nuove prese di posizione dal Governo sulle opzioni di uscita flessibile dal lavoro. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha spiegato di voler rispettare la quota 100 [VIDEO] per coloro che risulteranno averne diritto ed al contempo anche i vincoli di bilancio in grado di rendere sostenibile i conti pubblici. Una posizione che potrebbe far propendere per il ricorso a ...