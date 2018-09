Pensami così de Le Vibrazioni è il nuovo singolo prima del tour europeo

optimaitalia

(Di lunedì 24 settembre 2018)de Learriva il 28 settembre.Da venerdì 28 Settembre sarà possibile ascoltare ilde Ledisponibile in rotazione radiofonica, in streaming e in digital download.Si intitola(Artist First/L’Equilibrista) e arriva dopo il duetto con Jack la Furia, Amore zen, uscito a maggio 2018 in vista del “sbagliato Summer” che ha già toccato svariate città e che concluderà il giorno 8 ottobre con l’ultima tappa a Marino (RM).Francesco Sarcina, leader della band, ha annunciato sui social ildi cui ha svelato anche la copertina. Un lavoro, dice, che racchiude tutto il sudore versato in studio pensando a chi lo ascolterà.Questa non è l’unica novità previste per Le. La band, infatti, è pronta per partire dialla volta di uninvernale che avrà inizio a febbraio 2019 e varcherà i confini ...