Patrizia Bonetti | la verità su Corona e Zoe | “Non mi sento responsabile”

Patrizia Bonetti - la “scoppia-coppie” ex GF : Vi ricordate Patrizia Bonetti, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, che all’interno della casa si avvicinò pericolosamente a Luigi Favoloso provocando la rottura tra lui e la fidanzata Nina Moric? Ebbene, pare che ora si sia ritrovata in una situazione simile. Si vocifera, infatti, che sia lei la causa della fine della passionale love story (durata un soffio di vento) tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli. I ben ...

Dietro la rottura fra Corona e Zoe Cristofoli c’è la gieffina Patrizia Bonetti : Dietro la rottura fra Corona e Zoe Cristofoli ci sarebbe l’ex gieffina Patrizia Bonetti. A rivelarlo il settimanale Spy, secondo cui la tatuatissima influencer avrebbe deciso di mettere fine alla relazione con l’ex re dei paparazzi dopo aver scoperto che si scambiava dei messaggi hot con la modella. Amante dei viaggi e della bella vita, figlia di un noto imprenditore, la Bonetti si era già fatta notare grazie al Grande Fratello 15 ...

Patrizia Bonetti e Fabrizio Corona stanno insieme?/ L'ex gieffina scatena la crisi con Zoe Cristofoli : Patrizia Bonetti ha inviato gli sms a Fabrizio Corona che hanno scatenato la crisi con Zoe Cristofoli? Il settimanale Spy lancia il gossip: L'ex gieffine smentirà?(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:00:00 GMT)

Ex di Gianluca Vacchi e nuova fiamma di Corona : chi è Patrizia Bonetti? La donna dietro la rottura tra Fabrizio e Zoe Cristofoli [GALLERY] : Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli si sono lasciati: la donna che c’è in mezzo ai due ex fidanzati è Patrizia Bonetti, la 22enne diventata popolare al Grande Fratello Dopo la rottura tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli, molti si sono domandati quale donna abbia fatto capitolare la storia tra l’ex re dei paparazzi e la tatuata veronese. Alcuni hanno ipotizzato che la misteriosa nuova fiamma del catanese possa essere Belen ...

Fabrizio Corona lasciato da Zoe per colpa di Patrizia Bonetti : Zoe Cristofoli lascia Fabrizio Corona dopo gli sms con Patrizia Bonetti Chi è a donna misteriosa che si è insinuata tra Fabrizio Corona e la sua ex fidanzata Zoe Cristofoli? A lanciare la bomba è stato il settimanale di gossip Spy il quale ha rivelato che dietro a tutto non c’è niente di meno che Patrizia Bonetti, salita alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello 15. La rivista di Alfonso Signorini parla di alcuni sms che ...

Fabrizio Corona lasciato da Zoe per colpa di Patrizia Bonetti - : La ragazza in questione non è per nulla sconosciuta al mondo dello spettacolo: si tratta infatti di Patrizia Bonetti , conosciuta per essere stata la fidanzata di Gianluca Vacchi e del figlio di Gigi ...

Corona e Zoe si sono lasciati per colpa di Patrizia Bonetti del Grande Fratello : Fabrizio Corona e gli sms di Patrizia Bonetti del Grande Fratello: per questo motivo Zoe Cristofoli è andata via È Patrizia Bonetti la causa della rottura tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli. A rivelarlo il settimanale Spy, nel numero in edicola venerdì 21 settembre. È stata l’ex gieffina a scrivere degli sms bollenti all’ex re […] L'articolo Corona e Zoe si sono lasciati per colpa di Patrizia Bonetti del Grande Fratello ...