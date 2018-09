Parodontite | curarla | ma soprattutto prevenirla | si può

vanityfair

: Parodontite: cos’è la piorrea e come curarla? Chiamata anche piorrea, la parodontite è un’infiammazione dei tessuti… - fainformazione : Parodontite: cos’è la piorrea e come curarla? Chiamata anche piorrea, la parodontite è un’infiammazione dei tessuti… - fainfosalute : Parodontite: cos’è la piorrea e come curarla? Chiamata anche piorrea, la parodontite è un’infiammazione dei tessuti… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) È da qualche tempo che, lavando i denti, avete notato del sanguinamento alle gengive. Non solo, l’alito si è fatto più pesante, nonostante evitiate cibi dai sapori forti, e le bevande troppo calde o troppo fredde vi provocano una fitta ai denti. Non sottovalutate questi sintomi e prenotate una visita dal dentista: potrebbe trattarsi di, meglio conosciuta come piorrea. Di solito, ai sintomi più lievi, può seguire l’abbassamento delle gengive con progressiva scopertura delle radici, che se non curata tempestivamente porta alla mobilità dentale e alla perdita dei denti. Laaltro non è che un’infezione batterica che colpisce il parodonto, ovvero l’insieme delle strutture preposte a sostegno degli elementi dentali. Per diagnosticarla occorre un esame clinico, radiologico e oggigiorno di laboratorio, fatto attraverso delle analisi che studiano il ...