Parità salariale | approvata entrata in materia

Berna : diverse centinaia di dimostranti per Parità salariale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Berna : migliaia dimostranti per Parità salariale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Unia : nuova campagna per Parità salariale uomo-donna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Arriva la Parità salariale fra uomini e donne - nel surf (per ora) : Recco, LiguriaForte dei Marmi, ToscanaVarazze, LiguriaLevanto, Liguria Portonovo - la torre, Marche?Ostia Lido, LazioBanzai Beach, Santa Marinella, LazioRena Majore e la Marinedda, SardegnaIsola delle Femmine, SiciliaSan Leone, il Kaos, SiciliaÈ sempre stato sport innovativo il surf, restio alle regole degli altri, con quell’aura californiana (in California è stato di recente dichiarato sport di stato) di fisici presentanti e ragazzoni biondi. ...

La rivoluzione del Surf : arriva la Parità salariale tra uomini e donne : ... 'C'È ANCORA MOLTO LAVORO DA FARE, MA È UN PASSO AVANTI' - Non è un caso che questa rivoluzione salariale, ma soprattutto culturale, arrivi da uno degli sport con maggiore crescita nel mondo, tanto ...