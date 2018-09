: #Papa, terzo giorno in Paesi Baltici - CyberNewsH24 : #Papa, terzo giorno in Paesi Baltici - TelevideoRai101 : Papa, terzo giorno in Paesi Baltici - giuliamerlo_88 : @federicassanti Io ho dovuto mettere in muto al suo terzo “lo dico da papà” -

Francesco è arrivato stamattina in Lettonia dalla Lituania.Dopo la cerimonia di benvenuto nel cortile del palazzo presidenziale,ilfarà visita al presidente Raimonds Vejonis. Poi, l'incontro con le autorità civili lettoni, la società civile e il corpo diplomatico, e la deposizione dei fiori al Monumento della Libertà. Dopo il pranzo con i vescovi,ilsi recherà in elicottero al santuario della Madre di Dio di Aglona dove celebrerà la messa.Poi il rientro alla nunziatura di Vilnius.Domani sarà in Estonia.(Di lunedì 24 settembre 2018)