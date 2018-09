Papa | non c' è più prosperità da soli

Papa IN LITUANIA/ Chi ha detto che Francesco non sa cosa sono nazismo e comunismo? : Continua il viaggio del PAPA nelle repubbliche baltiche. Ieri, sempre a Vilnius, Francesco ha pregato per le vittime "della crudeltà e del non senso". CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 06:08:00 GMT)PAPA IN LITUANIA/ Francesco: radici, libertà e futuro in un paese-ponte, di C. CaricatoPAPA Francesco DA PADRE PIO/ Toccare con mano il mistero della misericordia, di C. Caricato

Il Papa ai preti lituani : «Siete figli di martiri - prendete esempio da loro : non avevano paura» : Questo gemito deriva anche dalla contemplazione del mondo degli uomini, è un appello alla pienezza di fronte ai bisogni insoddisfatti dei nostri fratelli più poveri, davanti alla mancanza di senso ...

Il Papa ai preti lituani : "Non dimenticate i vostri martiri" : Bergoglio ha quindi spiegato quale sia l'origine di quel gemito, che 'deriva anche dalla contemplazione del mondo degli uomini, è un appello alla pienezza di fronte ai bisogni insoddisfatti dei ...

Il Papa ai catechisti : non siate professori che pensano di svolgere una lezione : Pensate bene questo: in questo mondo, in quest'area di tanta indifferenza, la vostra parola sempre sarà un primo annuncio, che arriva a toccare il cuore e la mente di tante persone che sono di attesa ...

Papa Francesco : ‘Il sesso non è tabù’. Ma le sue parole non sono così rivoluzionarie : “La sessualità, il sesso, è un dono di Dio. Niente tabù. È un dono di Dio, un dono che il Signore ci dà”. Queste le parole più clamorose pronunciate dal Papa pochi giorni fa dinanzi a un gruppo di giovani di Grenoble. Esse sono sembrate testimoniare una qualche novità nell’atteggiamento della Chiesa Cattolica verso il sesso e l’amore carnale. È proprio così? La risposta a questo interrogativo viene dalla lettura della parte restante ...

Il Papa : «La sicurezza non si ottiene cancellando gli altri» : Ricorda che 'per ben diciassette anni gli intrepidi fedeli hanno pubblicato e diffuso in clandestinità la 'Cronaca della Chiesa Cattolica'. Nessuna repressione del Kgb è riuscita a sopprimerla. Tutto ...

Il Papa a Vilnius : «La sicurezza non si ottiene cancellando gli altri» : Ricorda che 'per ben diciassette anni gli intrepidi fedeli hanno pubblicato e diffuso in clandestinità la 'Cronaca della Chiesa Cattolica'. Nessuna repressione del Kgb è riuscita a sopprimerla. Tutto ...

Ratzinger "C'è solo un Papa e non sono io"/ Lettera al porporato tedesco "insensato un ritorno al cardinalato" : Joseph Ratzinger, scambio di lettere con il cardinale tedesco Walter Brandmüller che lo criticò aspramente. Benedetto XVI fa chiarezza sull'unico Papa esistente.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 19:28:00 GMT)

“Mi ama ancora!”. Fabrizio Corona non ha dubbi - la scottante rivelazione a Verissimo. E riguarda proprio lei. L’ex re dei Paparazzi esulta : ridotta la pena a sei mesi : Fabrizio Corona si racconta a Verissimo e intanto La Corte d’Appello di Milano ha riduce la pena a 6 mesi rispetto ai 12 che erano stati stabiliti in primo grado. Corona è imputato per la vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati in parte nel controsoffitto dell’amica e collaboratrice Francesca Persi e in parte in cassette di sicurezza in Austria. La Procura generale aveva chiesto per l’ex “re dei ...

Papa : Dio ci ricorderà - "ero straniero e non m'avete accolto" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Papa Francesco - tagliare gli sprechi - non la solidarietà : 'La scarsità delle risorse, che giustamente preoccupa i governi, non può certo toccare ambiti delicati come questo, perché i tagli devono riguardare gli sprechi, ma non va mai tagliata la solidarietà'!...

Migranti - il Papa “Chi li sfrutta ne renderà conto a Dio”/ L’appello ai politici “Non strumentalizzateli” : Migranti, il Papa “Chi li sfrutta ne renderà conto a Dio”. L’appello rivolto ai politici “Non strumentalizzateli”. Le parole del Santo Padre rilasciate stamane a Roma(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:32:00 GMT)

L'appello di Papa Francesco ai politici : 'Non strumentalizzate paura verso stranieri per i vostri interessi elettorali' : 'Purtroppo accade pure che nel mondo della politica si ceda alla tentazione di strumentalizzare le paure o le oggettive difficoltà di alcuni gruppi e di servirsi di promesse illusorie per miopi ...

Papa : 'Rinasce l'intolleranza - non si strumentalizzi la paura' : Bergoglio ha richiamato tutte le comunità religiose ma anche i laici che lavorano negli ambiti della comunicazione e della economia a non farsi sopraffare da questi sentimenti. Durissimo contro chi ...