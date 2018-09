Papa a Vilnius | contro i ' canti di sirena' delle ideologie

Lituania - Papa Francesco nel ghetto di Vilnius/ Video diretta streaming : “attenti ai germi dell’odio“ : Papa Francesco nei Paesi Baltici: viaggio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia. diretta streaming Video e ultime notizie: il programma, le tappe e l'abbraccio alla Chiesa perseguitata(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Papa a Vilnius : no a muri e barricate : 17.30 "Quando ci chiudiamo in noi stessi per paura degli altri, quando costruiamo muri e barricate, finiamo per privarci della Buona Notizia di Gesù che conduce la storia e la vita degli altri". Così Papa Francesco nel saluto ai fedeli al Santuario Mater Misericordiae a Vilnius "Abbiamo costruito troppe fortezze nel nostro passato-ha detto-ma oggi sentiamo il bisogno di fratellanza". Atteso l'incontro con i giovani alla Cattedrale di Vilnius.

Papa a Vilnius : accogliere presenza e diversità altrui come dono : Roma, 22 set., askanews, - Nel pomeriggio Papa Francesco, in viaggio apostolico nei Paesi Baltici e oggi in Lituania, si è recato in visita al Santuario Mater Misericordiae a Vilnius. Al Suo arrivo ...

L'arrivo del Papa a Vilnius in Lituania : Papa Francesco è arrivato in Lituania a Vilnius la sua prima tappa del sue 25esimo viaggio pastorale all'estero. Martedì poi il Pontefice si dirigerà alla volta di Lettonia ed Estonia. La visita nell'...

Papa Francesco in Lituania/ Diretta streaming video : Bergoglio da Vilnius - "Sicurezza? Ospitare le differenze" : Papa Francesco nei Paesi Baltici: viaggio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia.

Il Papa a Vilnius : «La sicurezza non si ottiene cancellando gli altri» : Ricorda che 'per ben diciassette anni gli intrepidi fedeli hanno pubblicato e diffuso in clandestinità la 'Cronaca della Chiesa Cattolica'. Nessuna repressione del Kgb è riuscita a sopprimerla. Tutto ...

Papa a Vilnius : ospitare le differenze : 12.10 No a un modello unico che annulla il diverso. Papa Francesco,nel suo discorso nel piazzale antistante il Palazzo presidenziale di Vilnius,elogia la cultura lituana che ha saputo "ospitare le differenze" e ha messo in guardia dalle "ideologie totalitarie" che spezzano la capacità di ospitare e armonizzare le differenze seminando violenza. Il popolo lituano ha "un'anima forte", dice il Papa alla presidente Grybauskait ed esprime "gioia e ...

Papa FRANCESCO NEI PAESI BALTICI/ Diretta streaming video : sul volo per Vilnius il "grazie" di una 98enne : PAPA FRANCESCO nei PAESI BALTICI: viaggio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia.

