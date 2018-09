Panama blocca Aquarius Oggi il dl sicurezza e migranti in Cdm alle 10

Il governo di Panama ha bloccato l’Aquarius : Cioè l'unica nave privata rimasta a soccorrere i migranti nel tratto di mare tra Italia e Libia: secondo le ong che la gestiscono, Panama avrebbe subìto pressioni dal governo italiano The post Il governo di Panama ha bloccato l’Aquarius appeared first on Il Post.

Migranti - Panama blocca Aquarius 2 : Salvini nega pressioni governo/ 'Panama non so neanche che prefisso ha' : Aquarius 2 salva 50 Migranti e Salvini rilancia "denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari'. Ultime notizie, bufera Pd contro De Luca.

Migranti - Panama blocca Aquarius 2 : Salvini nega pressioni governo/ "Panama non so neanche che prefisso ha" : Aquarius 2 salva 50 Migranti e Salvini rilancia “denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari". Ultime notizie, bufera Pd contro il Ministro e Vincenzo De Luca(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:23:00 GMT)

Panama blocca Acuqarius2 e poi lancia l'accusa : 'Pressioni da parte dell'Italia' : COMUNICATO STAMPA Il governo italiano fa pressioni su #Panama per impedire a #Aquarius di fare soccorsi sulla rotta migratoria più letale al mondo. @SOSMedItalia e @MSF chiedono ai governi europei ...

MIGRANTI - Panama blocca AQUARIUS 2 : ONG - "PRESSIONI DA GOVERNO"/ Salvini - "nessuno vuole averci a che fare" : AQUARIUS 2 salva 50 MIGRANTI e Salvini rilancia “denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari". Ultime notizie, bufera Pd contro il Ministro e Vincenzo De Luca(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:06:00 GMT)

Panama blocca la nave Aquarius. La Ong : «Scelta per le pressioni dell’Italia» : Nelle stesse ore in cui l’equipaggio completa una operazione le autorità centramericane si apprestano a cancellarla dai suoi registri navali. l’ultima ong rimasta rischia di diventare un vascello pirata

Aquarius - Panama blocca la nave <br>"Pressioni dal Governo italiano" : L'autorità marittima di Panama ha comunicato alla Ong Sos Méditerranée di aver revocato l'iscrizione dai propri registri della nave Aquarius, tornata recentemente in mare aperto con l'obiettivo di occuparsi di operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere - che offre assistenza medica a bordo della Aquarius - si sono dette "sconvolte dall'annuncio da parte dell'Autorità marittima di ...

Migranti - Panama blocca la nave Aquarius 2. Msf e Sos Méditerranée 'Pressioni dal governo italiano'. Il Viminale smentisce : Le autorità italiane avrebbero fatto pressioni su Panama perché revocasse l'iscrizione dai registri navali alla nave Aquarius. Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere si dicono 'sconvolte' dall'...

Migranti - Salvini : "Altri arrivi. Denuncerò le Ong". Panama blocca Aquarius 2 : Revocata l'iscrizione al registro navale dell'imbarcazione gestita da Msf e Sos Mediterranée: "Pressione economica e politica delle autorità italiane"

Migranti - Panama blocca Acquarius 2 “pressioni da governo italiano”/ Mfs e Sos Méditerranée "sconvolte" : Aquarius 2 salva 50 Migranti e Salvini rilancia “denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari". Ultime notizie, bufera Pd contro il Ministro e Vincenzo De Luca(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:49:00 GMT)

Migranti - Panama blocca la Aquarius 2. Msf denuncia : "Scelta fatta dietro pressioni dell'Italia" : ...dall'annuncio da parte dell'Autorita' marittima di Panama di essere stata costretta a revocare l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale sotto l'evidente pressione economica e politica ...

Migranti - Panama blocca la nave Aquarius. Msf : 'Pressioni dell'IItalia' : ...dall'annuncio da parte del l'Autorità marittima di Panama di essere stata costretta a revocare l'iscrizione dell' Aquarius dal proprio registro navale sotto l'evidente pressione economica e politica ...

Migranti - Panama blocca la nave Aquarius. La denuncia delle ong : “Pressioni dal governo italiano” : Dopo aver salvato 50 Migranti su un gommone, alla nave Aquarius le autorità di Panama hanno revocato l'iscrizione dai propri registri navali. La denuncia di Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere: "Pressioni economiche e politiche del governo italiano. Appello all'Europa per continuare a operare nel Mediterraneo centrale".Continua a leggere