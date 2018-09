Palermo | tenta di evitare un cane con lo scooter | 34enne si schianta contro un palo

fanpage

: 86’ - Mazzocchi tenta immediatamente un traversone, la difesa del Palermo è attenta e recupera la sfera #PalPer - Mediagol : 86’ - Mazzocchi tenta immediatamente un traversone, la difesa del Palermo è attenta e recupera la sfera #PalPer - imarkez : RT @blogsicilia: Tenta di violentare una donna che fa jogging alla Favorita, bloccato un giovane di 26 anni - - LucreziaVitt : RT @blogsicilia: Tenta di violentare una donna che fa jogging alla Favorita, bloccato un giovane di 26 anni - -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Incidente stradale domenica sera a, dove un trentaquattrenne in sella al suoè finitounsembra perdi travolgere unche stava attraversando la strada. L’uomo, aiutato da alcune persone testimoni dell’accaduto, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.