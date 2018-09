Palermo | ha picchiato un compagno di classe autistico | per 15 giorni dovrà assistere un

Aggressione a Palermo : 13enne autistico picchiato e ferito da un compagno : A Palermo uno scolaro di 13 anni, affetto da autismo, è stato aggredito lo scorso giovedì durante una giornata scolastica presso l'Istituto che frequenta, il tecnico economico Damiani Almeyda Crispi. Stando a quanto riportato dai media siciliani durante le lezioni il ragazzo è stato picchiato da un altro compagno un paio d'anni più grande che frequenta la sua stessa Scuola. Secondo quanto rivelato dai Carabinieri di Palermo il quindicenne si è ...

Palermo - aggressione razzista di Ferragosto : anche donne nel commando di picchiatori armato di mazze : C’erano anche alcune donne nel commando di picchiatori che ha assaltato un gruppo di migranti minorenni a Partinico, in provincia di Palermo, la notte di Ferragosto. Lo racconta l’edizione locale di Repubblica che spiega come la ferita più grave sia stata inferta proprio da una donna con una pietra lanciata sulla testa di un giovane gambiano. A immortalarla sono le immagini delle telecamere che ricostruiscono anche come fosse ...

Ragazzo italoafricano picchiato a Palermo : un arresto - aggravante dell’odio razziale : Giuseppe Cascino, 29 anni, è finito agli arresti domiciliari per aver picchiato Davide Mangiapane, un giovane di origini mauriziane adottato da una famiglia di Agrigento.Continua a leggere

Palermo - arrestato uno degli aggressori del ballerino picchiato a sangue nel pub : contestata aggravante odio razziale : È stato arrestato uno degli aggressori di Davide Mangiapane, il ballerino 23enne italiano di colore, pestato a sangue la notte tra il 21 e il 22 luglio davanti a un pub di Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Si tratta di Giuseppe Cascino, 29 anni, ritenuto responsabile, in concorso con un minore, dell’aggressione con l’aggravante di aver agito per odio etnico e razziale. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari con il ...