Pace fiscale | Boeri | “Condono anche sui contributi? Operazione suicida | vanifica sforzi

Economia : Di Maio a 'Il Fatto Quotidiano' - reddito in deficit - Pace fiscale minima e manette agli evasori : Roma, 24 set 09:14 - , Agenzia Nova, - Il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano" non arretra, anzi: "Nella viscere... , Res,

Di Maio : reddito di cittadinanza con deficit - carcere per chi evade e Pace fiscale minima : Il vicepremier conferma la fiducia a Tria sottolineando che "nelle viscere dello Stato ci sono dirigenti che ci remano contro".

Di Maio : reddito di cittadinanza con deficit e Pace fiscale minima : Pensioni e reddito di cittadinanza , "esclusi gli stranieri, facendo deficit", e pace fiscale per le "persone in difficoltà" . Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio , sottolineando inoltre come per ...

Super-Ires - Pace fiscale - pensioni : tutte le misure della Manovra : ... quella per la presentazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, giovedì 27. Acceso il dibattito sulle coperture e ancora molto aperte alcune voci come quella, spinosa, ...

Bannon si schiera con Siri'Bene la Pace fiscale della Lega' : Steve Bannon è ormai una icona mondiale, un faro di tutti i sovranismi che prendono spunto dall’egregio successo creatosi negli Usa, con l’elezione a Presidente di Donald Trump, di cui Bannon è stato abilissimo stratega ed ideologo Segui su affaritaliani.it

Pace fiscale a rischio flop - l'incasso potrebbe calare a un miliardo : La speranza è di recuperare almeno 3 miliardi di euro. Il timore è che si scenda di gran lunga sotto il miliardo. Soltanto la prossima settimana i tecnici del ministero dell'Economia presenteranno a Giovanni Tria e al suo sottosegretario Massimo Bitonci le simulazioni definitive sugli incassi con la Pace fiscale. Ma all'interno della maggioranza giallo-verde è già forte ...

Condoni - Cgia : “Inutili : in 45 anni solo 131 - 8 miliardi allo Stato. La Pace fiscale rischia di non produrre il gettito atteso” : “Negli ultimi 45 anni i Condoni fiscali hanno fruttato all’erario 131,8 miliardi di euro. Una somma importante, ma irrisoria se paragonata ai numeri dell’evasione fiscale, che secondo i dati del Ministero sottrae allo Stato 110 miliardi di euro all’anno“. I Condoni, in altre parole, servono a fare cassa, ma non a controbilanciare gli effetti negativi dell’evasione. A dirlo è la Cgia di Mestre, che mette in ...

Cgia scettica sul gettito dalla Pace fiscale : 'Meno del previsto' : Roma, 22 set., askanews, - La Cgia di mestre contesta l'effettiva portata dei provvedimenti di condono fiscale: sul cumulato degli ultimi 45 anni hanno consentito all'erario di incassare 131,8 ...

Fico apre il fronte anti-Lega : "Porti aperti e no Pace fiscale" : Continua ad aprirsi il divario, forse potremmo chiamarla voragine, che divide Roberto Fico da Luigi Di Maio . Non è una novità che i due abbiano posizioni diverse, soprattutto sul tema immigrazione. ...

La Pace fiscale sulle pensioni : sconti sui contributi : La partita più grande che il governo si gioca nella manovra riguarda le pensioni. La battaglia previdenziale si combatte su tre fronti. Il primo riguarda i tagli agli assegni superiori a 4500 euro, il ...

Ruocco (M5S) : "Pace fiscale? Finora soglie troppo alte" : Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze della Camera e parlamentare del MoVimento 5 Stelle, è stata intervistata dal Fatto Quotidiano sulla pace fiscale e si è fatta portavoce di una posizione che per ora sembra distante da quella della Lega, partitolo principale promotore di questa iniziativa:"È sostenibile parlare di pace fiscale fissando un tetto che tenga conto dei piccoli contribuenti in difficoltà ma le soglie che ho sentito ...

Manovra - la ricetta di Salvini : quota 100 - flat tax e Pace fiscale - no aumenti Iva : Una riunione veloce, a margine del vertice di centrodestra a palazzo Grazioli, per fare il punto della situazione. Il tempo stringe ed è per questo che la Lega, poco interessata a partecipare ...

Pace fiscale - Ruocco : soglie troppo alte - inaccettabile per M5s : Continua il braccio di ferro tra M5s e Lega sulle priorità in campo economico. In mezzo il ministro Tria, "obbligato a trovare le coperture necessarie