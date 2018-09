Overwatch | l' evento Halloween Terror torna anche quest' anno

eurogamer

(Di lunedì 24 settembre 2018) Blizzard ha confermato che l'ditornerà in tempo per la spettrale ricorrenza.Come segnala VG247.com, in un nuovo aggiornamento degli sviluppatori, il game director di, Jeff Kaplan, ha rivelato una serie di cambiamenti in arrivo per il famoso hero shooter. Tra gli annunci, Kaplan ha confermato chesarà disponibilela modalità di gioco Junkenstein's Revenge tornerà, ma non aspettatevi modifiche importanti rispetto al "formato" dello scorso. Kaplan ha dichiarato che Blizzard è soddisfatta della modalità così com'è e, al di fuori di alcuni piccoli accorgimenti, non sono previste grandi modifiche.Read more…