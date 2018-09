Oscar 2019 | miglior film straniero | il candidato italiano Ultime notizie | Lazzaro Felice

Oscar 2019. i 21 titoli italiani per il miglior film straniero/ Spicca Dogman di Garrone - assente Sorrentino : Oscar 2019. i 21 titoli italiani per il miglior film straniero. Ultime notizie, Spicca Dogman di Matteo Garrone, assente invece Loro di Paolo Sorrentino(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Oscar 2019 - rivoluzione in arrivo : un premio anche al miglior ‘film popolare’ : Gli Academy Awards, meglio conosciuti come premi Oscar, non sono solamente il più importante riconoscimento dell’industria cinematografica; sono anche uno dei più seguiti programmi televisivi del pianeta. Eppure negli ultimi anni la diretta della serata, trasmessa dalla ABC, ha registrato un calo costante degli spettatori (con una significativa eccezione nel 2014), fino al crollo dell’ultima edizione, vista da 26,6 milioni di americani, il dato ...

Agli Oscar 2019 un nuovo (contestato) premio : quello al miglior film popolare : Gli Oscar 2019 sembrano ancora lontani, ma l’Academy è già al lavoro. E così, dopo l’ingresso di nuovi membri (anche italiani) e la rielezione di John Bailey (celebre direttore della fotografia) come presidente, ha espresso concretamente il suo desiderio di avvicinarsi al cinema più pop. Da qui l’introduzione, dal prossimo anno, dell’Oscar per il miglior film popolare: un modo per poter, finalmente, premiare anche quei ...