Operazione nel reggino contro cosca Alvaro | tra fermati un sindaco e due imprenditori

Fondi - Operazione antimafia nel mercato ortofrutticolo : sei persone gli arresti : Minacce, intimidazioni e un giro di affari sporchi che ruotava attorno al mercato ortofrutticolo di Fondi, in provincia di Latina. Sei persone sono state arrestate tra Terracina, la stessa Fondi e Mondragone, in provincia di Caserta, e due sono ancora ricercate, con accuse che vanno dai reati di estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, impiego di denaro di provenienza illecita, al trasferimento fraudolento di valori, ...

Il cancro - il selfie e la vittoria nella partita più importante : Valentina Vignali a 5 anni dall’Operazione svela la sua foto speciale! : Valentina Vignali racconta le vicissitudini vissute in ospedale dopo l’operazione alla tiroide, 5 anni fa la giocatrice di pallacanestro e web influencer lottava contro un cancro che oggi ha debellato Valentina Vignali decide di raccontare su Instagram una pagina triste della sua vita. La giocatrice di basket ha parlato più volte del cancro che l’ha costretta in un letto di ospedale cinque anni fa, ma non ha mai svelato ...

CoOperazione : rapporto Sofi 2018 - in aumento il numero di persone che soffrono la fame nel mondo : Roma, 11 set 11:35 - , Agenzia Nova, - Il numero delle persone che soffrono la fame nel mondo è stato pari a 821 milioni nel 2017, in aumento rispetti agli 815 milioni registrati... , Res,

Diaco : maxi Operazione bonifica a Corviale nel XI Municipio : Roma – “Stamattina e’ stata effettuata un’ampia operazione di bonifica in zona Mazzacurati a Corviale nell’XI Municipio: nello specifico, 2 operatori dell’Ama hanno provveduto alla sanificazione dei luoghi, mentre altri 2 operatori hanno rimosso chili di masserizie varie grazie anche all’ausilio di 2 casse a ragno e al supporto operativo di 4 agenti del Nucleo Pics della Polizia locale ...

Operazione fumo di ponente : sequestrate 8 tonnellate di sigarette : La Guardia di Finanza di Genova: Operazione “fumo di ponente”, sequestrate 8 tonnellate di sigarette Marlboro di contrabbando

Chanel lancia la sua linea cosmetica per uomini - Boy : una lungimirante Operazione commerciale che tiene il passo con i tempi : Truccarsi non è un gioco (solo) da ragazze: Chanel lo sa bene e lancia la sua linea di make-up per uomini, Boy De Chanel. Il nome della collezione gioca con la parola “boy”, ragazzo, ma è anche un omaggio a Boy Capel, giocatore di polo inglese e compagno amatissimo di Gabrielle Chanel. Una linea che incarna perfettamente la filosofia della maison (“La bellezza non è una faccenda di genere ma di stile”), ma che è anche una lungimirante operazione ...

'Ndrangheta - Operazione Stige : dissequestrati i beni di uno dei coinvolti nel blitz : Cgil, Libera e Avviso Pubblico: serve alleanza sociale per la legalità 10 gen 2018 Operazione Stige, Oliverio: "La politica sia intransigente verso amministratori coinvolti" 10 gen 2018 Operazione ...

N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie - tutto fatto : atteso a minuti nella capitale. I dettagli dell’Operazione : Steven N'Zonzi alla Roma, le Ultime notizie: accordo col calciatore ma non con il Siviglia. E attenzione alla concorrenza di Paris Saint Germain e Monaco(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:19:00 GMT)

A settembre una nuova edizione di OSA - Operazione Street Art nel paese dei nasi all'insù : Diamante è denominato " il paese dei nasi all'insù " per gli oltre trecento murales realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo che ospita. Obiettivo di OSA - Operazione Street Art è quello ...

Nell'Operazione anti-abusivismo sulle spiagge già effettuati 5 mila controlli : Oltre 5 mila controlli, per quasi 170 mila euro di sanzioni amministrative e 385 illeciti riscontrati, 12 mila attrezzature balneari sequestrate, per un totale di circa 250 mila metri quadri di ...

Milan-Juventus - chi ci guadagna nell'Operazione Higuain-Bonucci-Caldara? SONDAGGIO : Operazione conclusa, intese raggiunte e strette di mano già arrivate, prima delle ufficialità successive alle visite mediche. Juventus e Milan hanno chiuso il maxi scambio che coinvolge tre calciatori ...

Eccezionale intervento chirurgico a Padova : rimossa massa nel cuore di una donna con un’Operazione innovativa e mai attuata prima : Di norma si sarebbe dovuti intervenire con un’operazione a cuore aperto per salvarle la vita, ma l’equipe cardiochirurgica dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova diretta dal Prof. Gino Gerosa che conta una nutrita esperienza di interventi eccezionali e pionieristici, non poteva non optare per un intervento, ancora una volta d’avanguardia, che contribuirà alla diffusione della conoscenza cardiochirurgica. L’Eccezionale operazione è stata ...

VIDEO Vincenzo Nibali dopo l’Operazione : “L’intervento è andato bene. Ecco il materiale che mi hanno messo nella vertebra” : “L’operazione è andata bene. Domani credo potrò tornare a casa“. Con queste parole Vincenzo Nibali ha descritto, attraverso un VIDEO pubblicato sulla propria pagina social, l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto, dopo la caduta ed il ritiro di una decina di giorni fa al Tour de France 2018. Questa mattina lo Squalo, infatti, è stato operato per ridurre la frattura della decima vertebra toracica, lesionata ...

Spaccio di droga a Gela - 6 arresti nell'Operazione 'Station Drugs' : Sei ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dai carabinieri di Gela nel corso dell'operazione "Drug Station". Gli investigatori sono riusciti a stroncare un giro diSpaccio che avveniva nei ...