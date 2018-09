Olimpiadi 2026 | Carroccio e 5 Stelle ai ferri corti in Comune Sindaca nel mirino

Olimpiadi 2026 - Fontana : “Lombardia pronta per candidatura. Non è che tutti siano incapaci e ladri. Si pensi a Expo” : “Milano, la Lombardia e il Veneto sono assolutamente pronte a presentare la candidatura alle Olimpiadi 2026. Aspettiamo prima di buttare tutto a mare”. Sono le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Omnibus (La7). . “Noi siamo pronti e siamo sicuri di saperle organizzare molto bene” – continua – “Non è che tutti siano incapaci e tutti siano ladri. Magari c’è qualcuno che fa le cose bene, qualcuno un ...

Olimpiadi 2026 - Salvini non si arrende : “farò di tutto per organizzare i Giochi in Italia” : Il Ministro dell’Interno ha confermato di voler portare in Italia le Olimpiadi Invernali del 2026 “A me piaceva l’idea di un’Olimpiade italiana, un’olimpiade di tutte le Alpi e le Dolomiti… ma qualcuno ha avuto paura… non ho perso la speranza, una proposta olimpica italiana ci sarà. Io farò di tutto per fare le Olimpiadi invernali in Italia…“. Lo ha detto Matteo Salvini ospite di ...

Olimpiadi 2026 - Toninelli : «Torino è la scelta migliore». Ma Giorgetti : «Vicenda chiusa» : Torino è la scelta migliore per le Olimpiadi invernali del 2026. Lo sostiene il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che quindi si smarca dalla Lega. Ma dal sottosegretario alla presidenza...

Toninelli ha deciso di sfidare la Lega sulle Olimpiadi invernali 2026 : La spinta politica Come interpretare le sue parole? Secondo il Corriere sono un soccorso alla Appendino, vittima anche di scontri interni al Movimento. Il sindaco di Torino si era fatta da parte e ...

Toninelli ha deciso di sfidare la Lega sulle Olimpiadi invernali 2026 : Toninelli sfida la Lega. Fa tutto da solo: va da Chiara Appendino, sindaco di Tornino, e proclama a gran voce che la città sabauda è la candidata migliore a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, dopo che la prima cittadina ha fatto carta straccia del 'Tridente', il progetto per portare al Comitato olimpico internazionale una candidatura a tre con Milano, Cortina e, per l'appunto, Torino. Non solo: lo fa ...

Olimpiadi 2026 - Sala : «Siamo tornati indietro - si deve fare chiarezza» : «Siamo tornati a quella che era la situazione di alcuni giorni fa. Io sono fermo, ora non posso fare nient'altro. Almeno finché la giunta del Coni non si riunisce per dirci di andare avanti». Così il ...

Olimpiadi 2026 - scontro Lega-M5S - Forza Italia : “Ma Toninelli c’è o ci fa?” : Il ministro Danilo Toninelli rilancia l'idea della candidatura singola di Torino alle Olimpiadi 2026. Ma il Carroccio tira dritto: "Vicenda chiusa". Forza Italia attacca: "Giorgetti dice che non c'è più la candidatura dell'Italia, parla a nome della Lega o del governo? Toninelli c'è o ci fa?".Continua a leggere

Olimpiadi 2026 : Giorgetti - per me vicenda chiusa : “Ho già detto che per me la vicenda è chiusa". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, arrivando ad Atreju, interpellato sulla candidatura di Milano, Cortina e Torino per le Olimpiadi del 2026. "La scorsa settimana ho mandato una bozza di protocollo d'intesa alle tre città, chiedendo di sottoscriverla. Se la sottoscrivono può rinascere ...

