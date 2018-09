Ok al decreto sicurezza Salvini | “Il mio obiettivo è chiudere tutti i campi rom” Ecco

decreto sicurezza - ok del Consiglio dei ministri : stretta su migranti e case occupate. Salvini : via tutti i campi rom LIVE : Ok del Consiglio dei ministri al dl Salvini, il provvedimento unico che accorpa i due decreti su sicurezza e immigrazione a cui da settimane lavora il responsabile del Viminale. Il testo...

decreto sicurezza approvato all'unanimità - Salvini : "Un passo avanti" : Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il Decreto Sicurezza. Ne ha dato notizia su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, autore del provvedimento. "Sono felice - ha scritto Salvini -. Un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un'immigrazione esagerata, per espellere ...

Via libera al decreto sicurezza. Salvini : “Italia più sicura”. Ecco quali sono le novità : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti. «decreto sicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei ministri approva all’unanimità! sono felice» commenta su Facebook Salvini. «Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i c...

