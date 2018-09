Nuova modalità PvP per Destiny 2 in arrivo il 25 settembre | i dettagli

Rising Storm 2 : Vietnam introduce Nuova modalità a 62 giocatori col nuovo aggiornamento : Un nuovo aggiornamento disponibile per Rising Storm 2: Vietnam introduce un'interessante nuove modalità di gioco a 62 giocatori, nella quale potremo scegliere di giocare tra le forze del Nord o del Sud, riporta VG247.L'aggiornamento, ora in uscita su Steam dopo un periodo di beta, permette ai giocatori di combattere per il controllo di territori chiave del periodo tra il 1965 e il 1975. Le forze e la disponibilità delle armi si varieranno a ...

Mario Tennis Aces : Arriva la Nuova modalità Boo Hunt : Mario Tennis Aces si aggiorna in concomitanza con il debutto del Firmware 6.0.0 e del nuovo servizio Nintendo Switch Online, scopriamo insieme quali sono le novità principali introdotte. Mario Tennis Aces: Tutte le novità del nuovo aggiornamento Il nuovo aggiornamento introduce le seguenti novità: Aggiunto il supporto per la chat vocale (è richiesta l’applicazione Nintendo Switch Online) nuova ...

FUT Division Rivals : cos’è e come funziona la Nuova modalità competitiva di FIFA 19. Scopri quante vittorie servono per qualificarsi alla Weekend League! : Fut Division Rivals è la nuova modalità competitiva di FIFA 19 che va essenzialmente a sostituire quelle che erano le Divisioni online. Si tratta di una competizione settimanale online che, per certi versi, ricorda quelle che sono le Squad Battles, introdotte per la prima volta lo scorso anno. In questa guida cercheremo di illustrare quelle […] L'articolo FUT Division Rivals: cos’è e come funziona la nuova modalità competitiva di ...

Call of Duty : Black Ops 4 : aggiunta una Nuova modalità di gioco nella beta di Blackout : Mentre la versione beta della modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 continua su PS4, ecco che Treyarch ha aggiunto la prima playlist di eventi al gioco. Intitolata "Fast Collapse", questa nuova modalità prevede un restringimento della mappa più veloce del normale, quindi sarà necessario spostarsi più rapidamente con conseguenti scontri più frenetici.Come riporta Gamingbolt, questo è solo uno dei tre eventi pianificati per la versione ...

PUBG : il datamining svela una Nuova mappa innevata - modalità di gioco e altro : PlayerUnknown's Battlegrounds viene regolarmente aggiornato con alcune correzioni di bug, miglioramenti delle performance e persino con nuovi contenuti. A quanto pare, il team di sviluppo non ha la minima intenzione di rallentare la sua marcia e stando ad alcune informazioni che sono trapelate online, riportate da Eurogamer.net, scopriamo grazie al datamining che il gioco riceverà molti nuovi contenuti prossimamente.Prima di tutto, una nuova ...

Fortnite : vediamo in azione la Nuova modalità "Getaway" in un video gameplay : Il prossimo grande aggiornamento di Fortnite aggiungerà al popolare gioco un nuovo evento chiamato High Stakes. Questo introdurrà un nuovo outfit e quattro maschere (nella foto sotto), oltre a una nuovissima Limited Time Mode chiamata "Getaway". Come segnala Gamespot, gli sviluppatori di Epic Games hanno mostrato proprio la nuova LTM per la prima volta durante uno streaming al PAX West. In questa modalità, alcune casseforti sono sparse per la ...

FIFA 19 senza regole - la Nuova modalità No Rules e la lista degli stadi - : E' arrivato il tempo del Real Madrid così da giocare con l'uomo immagine del gioco Ronaldo? Un attimo, ma cosa stiamo dicendo?! Con CR7 alla Juve i piani della Ea Sport sono leggermente saltati, Per ...

Google Pixel 3 XL potrebbe introdurre una Nuova modalità Super Selfie grazie alla doppia fotocamera anteriore : Secondo alcune fonti la doppia fotocamera anteriore di Google Pixel 3 XL potrebbe servire a sfruttare una nuova modalità chiamata Super Selfie, ma ci sono […] L'articolo Google Pixel 3 XL potrebbe introdurre una nuova modalità Super Selfie grazie alla doppia fotocamera anteriore proviene da TuttoAndroid.

FIFA 19 : EA Sports presenta i tre protagonisti della Nuova modalità Il Viaggio : Campioni : Come già sapevamo, la modalità Il Viaggio tornerà in FIFA 19 con il nuovo capitolo "Campioni", che vedrà il protagonista Alex Hunter esordire tra le file del Real Madrid dopo una carriera fatta di alti e bassi.Attraverso un comunicato stampa diramato oggi, EA Sports ha annunciato che quella di Hunter sarà solo una delle tre carriere che saremo chiamati a vivere in FIFA 19. Saranno infatti giocabili le storie di Kim Hunter, sorellastra di Alex ...

Fortnite : all'interno dei file della patch 5.21 sarebbe stata scoperta la Nuova modalità a tempo limitato "Velocity" : Come saprete, nella giornata di ieri Epic Games ha pubblicato la nuova patch 5.21 per il popolare Fortnite, un update che ha portato con sé interessanti novità ma, purtroppo, anche qualche problema tecnico stando ai numerosi crash riscontrati.In seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento, i dataminer si sono messi subito in azione scoprendo una possibile nuova modalità a tempo limitato.Si tratterebbe della LTM "Velocity" che, come riporta ...

Divinity : Original Sin 2 - Definitive Edition : il gioco includerà una Nuova modalità arena - nuovi personaggi e altro ancora : Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition includerà una nuova e rinnovata modalità arena con una nuova modalità Hot Seat e nuovi personaggi, con un lancio previsto per la fine del mese di agosto. Ma vediamo insieme il comunicato Bandai Namco ufficiale per tutti i dettagli in merito: Scegli i tuoi personaggi preferiti e preparati per una nuova sfida, perché BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato una nuova e migliorata ...

League of Legends : una Nuova modalità di gioco ispirata ai battle royale è in arrivo? : League of Legends si appresta ad accogliere Nexus Blitz, la sua nuova modalità di gioco volta a sperimentare nuove modalità di gioco.Come riporta Eurogamer, Riot Games ha spiegato che questa modalità di gioco farà parte delle così dette "modalità Sperimentali", ovvero un modo per seguire i gusti della community proponendo qualche novità. Si tratterà qualcosa di diverso rispetto agli eventi e tempo come Ultra Rapid Fire, bensì con le modalità ...

Battlefield 5 : la Nuova modalità Grand Operations sarà disponibile al momento del lancio : Nella giornata di ieri, riporta VG247, è stato reso noto come la modalità Grand Operations di Battlefield 5 sarebbe stata resa disponibili solamente in un secondo momento dopo il lancio, questa è la notizia riportata dalla maggioranza delle testate del settore.Ebbene adesso giunge una precisazione da parte di DICE, nella quale apprendiamo come la Grand Operations sarà disponibile al momento del lancio e come parte di Tides of War, andando dunque ...