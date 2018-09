Nuova Mazda CX-3 2018 | tante nuove sorprese per il raffinato crossover nipponico FOTO e

sportfair

: Nuova Mazda CX-3: tutte le novità della seconda generazione del 'city crossover' giapponese e le mie impressioni do… - andrea_tarta : Nuova Mazda CX-3: tutte le novità della seconda generazione del 'city crossover' giapponese e le mie impressioni do… - motormaniaci : Nuova Mazda CX-3: primo contatto con la rinnovata city crossover giapponese - - _autoblog : Nuova Mazda CX-3: primo contatto con la rinnovata city crossover giapponese -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Il city-giapponese affila le sue armi per diventare ancora più affascinante e competitivo LaCX-3risponde ai suggerimenti della clientela con una serie di miglioramenti tecnologici ed estetici in molti importanti aspetti. In un design che ne rafforza lo stile deciso e di accattivante eleganza, il SUV compattocombina un abitacolo flessibile e orientato a chi guida con grandi qualità tecniche e una minuziosa attenzione al dettaglio, rendendolo una proposta più convincente che mai. Il nuovo motore diesel SKYACTIV-D da 1.8 litri (consumo di carburante: 4,4-5,2 l/100 km; CO2: 114-137 g/km)1 fa il suo debutto sullaCX-3, offrendo maggiore prontezza di risposta ed emissioni più pulite. I due motori a benzina SKYACTIV- G 2.0 litri (consumo di carburante: 6,1-7,0 l/100 km; CO2: 140-160 g/km)1 sono ora dotati delle evoluzioni introdotte per la prima ...