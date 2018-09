calcioweb.eu

: Novara vince il primo storico campionato nazionale #UNVS di calcio camminato - CalcioWeb : Novara vince il primo storico campionato nazionale #UNVS di calcio camminato -

(Di lunedì 24 settembre 2018) En plein novarese. La sezionedipresieduta da Tito De Rosa, ha organizzato e vinto, ildi. Disputata nella splendida cornice del Villaggio Azzurro di Novarello, la manifestazione ha visto imporsi gli azzurri over 55 sulle rappresentative veterane di Biella, Alessandria, Vercelli e Cuneo.ha battuto Biella per 2-1, Vercelli 1-0 e successivamente ha perso ai calci di rigore contro Alessandria. Ma nell’ultima decisiva partita, la formazione novarese è riuscita a regolare per 2-0 Cuneo (che ha chiuso al terzo posto), impadronendosi cosi’ deltitolo tricolore. Avvalendosi anche del prezioso apporto fornito dall’ex calciatore Domenico Volpati, vincitore del memorabile scudetto del 1985 con il Verona Hellas di Osvaldo Bagnoli,ha schierato in campo Martinolli, Biondillo, Ramella, Irene, ...