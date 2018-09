“Non potevo più vivere in un sistema dove l’apparenza conta più della sostanza Con la

ilfattoquotidiano

: Quando ho letto questo articolo de La Stampa non ci potevo credere. Ma davvero ci siamo ridotti così? Davvero il… - AlessiaMorani : Quando ho letto questo articolo de La Stampa non ci potevo credere. Ma davvero ci siamo ridotti così? Davvero il… - annatrieste : Ragazzi scusate ma siccome stavo in collegamento con #quellicheilcalcio non potevo urlare AAAAAAFAAAAMMOCC #TorinoNapoli - franzrusso : #LilianaSegre a #chetempochefa 'A 13 io mi sentivo l'altra, la diversa. Mi chiedevo perché. Difficile spiegare co… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Che ci fa un giovane toscano di 30 anni in un villaggio Masai in Tanzania? Stefano Lotumolo viene da Altopascio, 15mila abitanti in provincia di Lucca. Dopo aver fatto il floricoltore, il pizzaiolo, il postino, il giardiniere e il rappresentante di tramezzini, ecco, “sono partito perché nonpiù in questo”. In 4 mesi passati tra Africa e Asia è nata la passione per la fotografia. E da lì non si è più fermato. Tutto è iniziato con una telefonata nel cuorenotte a Perth, in Australia, nel dicembre del 2016. “Mi chiamò mia sorella dicendomi che nostro cugino si era ammalato. Una settimana dopo ero in Italia”, ricorda Stefano. In quel periodo cambia tutto: “Ho trascorso del tempo a fianco di mio cugino. Mi sono connesso in maniera decisa con l’universo”. Il primo viaggio fotografico di Stefano arriva nel giugno 2015. “Ricordo benissimo il momento in ...