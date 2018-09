Non fare della fede un oggetto del passato | un' attrazione da museo

Antonella Mosetti : "Mia figlia Asia Nuccetelli Non vuole più fare televisione" : Una volta uscita dalla prima edizione del Grande Fratello Vip, qualche comparsata a Pomeriggio Cinque con e senza la madre e perfino alcune ospitate a Porta a porta, Asia Nuccetelli non ha più fatto capolino sul piccolo schermo. A deciderlo è stata la stessa ragazza, come rivelato ieri da Antonella Mosetti a Domenica Live: Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non ...

Antonella Mosetti : “Ecco perché mia figlia Asia Non vuole più fare televisione” : Che fine ha fatto Asia Nuccetelli? La madre Antonella Mosetti spiega perché non vuole andare più in tv Dopo l’esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip e qualche ospitata a Pomeriggio 5, Domenica Live e Porta a Porta, Asia Nuccetelli è letteralmente sparita dalla tv. La figlia di Antonella Mosetti si è allontanata dal […] L'articolo Antonella Mosetti: “Ecco perché mia figlia Asia non vuole più fare ...

Andrea Dovizioso - GP Aragon 2018 : “Oggi contro Marquez Non potevo fare di più - ma la moto continua a crescere” : Andrea Dovizioso non è affatto dispiaciuto del mancato successo nel Gran Premio di Aragon 2018 della motoGP. Anzi, il pilota della Ducati è assolutamente soddisfatto del suo secondo posto, ottenuto dopo una bella lotta con Marc Marquez su una pista che, solitamente, vedeva soffrire, e non poco, le Ducati. In questo fine settimana, invece, la Desmosedici si è comportata in maniera ben differente, e ha permesso al romagnolo di giocarsela fino alla ...

FINANZA/ La regola dei mercati per fare affari Nonostante Di Maio - Salvini e Trump : I mercati non sembrano spaventarsi di fronte a nulla, nemmeno davanti alle dichiarazioni dei politici italiani in vista della Legge di bilancio.

Giacomelli ci spiega perché il Pd Non deve aver fretta di fare il congresso : Io avrei chiamato, non a porte chiuse, giuristi, professori, economisti, sociologi, esponenti dell'economia reale produttiva e del terzo settore, per intavolare una discussione e avere delle risposte.

“Stiamo insieme da quattro anni e abbiamo scelto di Non fare più sesso : non ci rendeva felici” : "Stiamo insieme da quattro anni, ma non facciamo sesso da tre. Si tratta di una nostra scelta, libera e consapevole, che ha fatto molto bene alla coppia", hanno raccontato Charlotte e Jacob, due fidanzati inglesi di 23 anni, spiegando per quale motivo hanno smesso di fare sesso e perché sono convinti che non ricominceranno a farlo.Continua a leggere

BanNon alla Festa di Fdi : "Voi sapete cosa fare e a Bruxelles vi temono. Davos? Ha prodotto zombie" : La crisi e' il risultato della loro incompetenza e della loro acidita' e l'economia italiana dopo quella crisi non si e' mai ripresa. I giovani comprendono che non ci sono possibilita' di avere posti ...

FrosiNone aspetta CR7. E Longo : "Ci faremo trovare a mille" : Cristiano Ronaldo sbarca a Frosinone. Dal momento in cui il marziano è approdato nella nostra Serie A sono stati in tanti ad ironizzare sul fatto che prima o poi dovesse trovarsi alle prese con le ...

MANOVRA - GIORGETTI “Non SI PUÒ FARE TUTTO SUBITO”/ Ultime notizie : “Debito? Senza crescita Non lo si ripaga” : MANOVRA “Quota 100 e taglio Ires da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:27:00 GMT)

Fico va ad Atreju e nega divisioni con Di Maio : “Noi amici e uniti. Non ci interessa fare correnti interne” : Ospite ad Atreju, il presidente della Camera Roberto Fico ha negato attriti con il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio: “Voglio rassicurare tutti su un punto. Io e Luigi possiamo avere anche opinioni di verse, come sulle Ong, ma il dibattito tra noi è sano. Non abbiamo intenzioni di fare correnti interne, non ci interessano. Non solo io e lui siamo amici, ma siamo anche molto uniti, i titoli di stampa non possono ...

Centrodestra - Salvini 'Non vado da Berlusconi solo accordi locali'. Poi attacca la Raggi 'Poteva fare di più' : FIUGGI - Traballa l'intesa nel Centrodestra sulla rinascita dell'alleanza politica. Traballa perché Matteo Salvini blocca i sogni di rinascita che coltiva Forza Italia . 'Ma no, no. io vado da Berlusconi e parlo solo di accordi locali', dice infatti il ministro dell'Interno ...

L’audio di Casalino contro il Mef : “Se Non trovano i soldi mega-vendetta - faremo fuori tutti” : Un audio che circola nelle ultime ore porta di nuovo al centro della polemica Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Casalino annuncia una "mega-vendetta" contro il ministero dell'Economia, se non dovessero trovare i soldi per il reddito di cittadinanza: "Nel 2019 ci concentreremmo soltanto a fare fuori tutti questi pezzi di merda del Mef".Continua a leggere

Ciclismo - Wiggins si dà al canottaggio ma svela : “Non andrò a Tokyo 2020 - ho troppe cose da fare” : Dopo aver abbandonato il Ciclismo nel 2016, il vincitore del Tour de France 2012 si è dato al canottaggio ma non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Chiusa la carriera nel Ciclismo nel 2016, Bradley Wiggins ha deciso di cominciarne una nuova nel canottaggio. Il vincitore del Tour de France 2012 infatti ha partecipato ai recenti campionati britannici indoor, facendo anche una discreta figura. LaPresse/PA Nonostante questo però, il ...

Gianfranco D'Angelo : "Prendo una misera pensione. Rifiutai i milioni di Berlusconi per il teatro - Non lo rifarei" : “Prendo una pensione davvero misera”. Lo sfogo arriva da Gianfranco D’Angelo che, sulle pagine di Spy, si dice ‘costretto’ ancora a lavorare. “Altrimenti sarebbe dura mandare avanti la baracca – scherza l’artista - perché i soldi finiscono. Sono più di cinquant'anni che lavoro: ho iniziato come impiegato nella Sip (poi Telecom), poi ho lavorato per la Rai e per Mediaset, ho fatto 51 film e convention in tutto il mondo. Eppure, pur avendo ...