Nomination agli MTV EMA 2018 | torna la Wild Card con Emma | Francesca Michielin | Cosmo e

optimaitalia

: Nomination agli #MTVEMA2018, torna la Wild Card con @MarroneEmma, @francescacheeks, #Cosmo e #Shade: come partecipa… - OptiMagazine : Nomination agli #MTVEMA2018, torna la Wild Card con @MarroneEmma, @francescacheeks, #Cosmo e #Shade: come partecipa… - AngeTra : RT @lalaferla: Se aspettano le nomination agli Oscar come l'anno scorso per sfruttare l'effetto attrattivo la vedo un po' dura, il film non… - Nik_bast : Gotti - Il primo padrino è un signor Film. Bellissimo. John Travolta meriterebbe la nomination agli Oscar -

(Di lunedì 24 settembre 2018) LeMTV EMAno a mettere a disposizione la. Saranno quindi i fan a scegliere il loro artista preferito tra, Shade,. Il termine ultimo per la votazione è fissato nel 24 settembre. Scegliere il proprio artista preferito è molto semplice: è sufficiente indicarlo nelle Instagram Stories di MTV per farlo entrare di diritto nei 5 nominati della nuova edizione.Laquindi dopo l'edizione 2017, nella quale il vincitore fu Ermal Meta che si aggiudicò anche il titolo finale con il Best Italian Act della passata stagione. Il vincitore sarà decretato nel corso della cerimonia di premiazione in programma da Bilbao il 4 novembre. Per, si tratterebbe di entrare nella rosa dei nominati a qualche settimana dalla partenza della seconda sessione del tour che ha annunciato dopo i concerti nei palasport del ...