Niente social per chi istiga all' odio

Niente campagna single-player in Call of Duty : Black Ops 4? Treyarch ha preferito concentrarsi sulle "esperienze di gioco social" : Mentre sembra esserci stata un'accoglienza molto positiva per Call of Duty: Black Ops 4, la mancanza di una campagna per giocatore singolo continua a suscitare dubbi in molti giocatori.Una storia piena d'azione è stata parte del franchise di Call of Duty per anni, quindi non vedere la modalità nell'ultimo gioco potrebbe creare qualche problema soprattutto ai fan di vecchia data.Nell'ultima video intervista di Game Informer, il design director ...

FEDERICA PANICUCCI/ Estate da mamma : "Ma sui social Niente foto dei bambini" : FEDERICA PANICUCCI si concede un po' di relax alle Antille. Sono i figli Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con Mario Fargetta, ad accompagnarla in vacanza.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 20:35:00 GMT)

Niente camera in affitto per una studentessa trans - appello sui social : Discriminata perché transessuale. Così per una studentessa transessuale a Palermo la ricerca di una stanza da affittare è diventata una vera e propria impresa. A denunciare la vicenda su Facebook è ...

In vacanza Niente foto sui social : i consigli della polizia per non avere brutte sorprese : Meglio non far sapere quando si è in vacanza e non condividere troppe informazioni. Questo il messaggio del corto "Dove sei in vacanza?", lanciato dalla polizia sulla pagina Facebook di Agente Lisa, come parte della campagna estiva...

Germania - meno ore di lavoro - ma Niente social né pausa pranzo : Lo stesso stipendio, lavorando due ore in meno. È la proposta che ha fatto ai suoi dipendenti Günter Dillig, amministratore delegato dell’azienda Jobroller, che si occupa di inserimento nel mondo del lavoro con una piattaforma online e che ha sede a Straubing, in Baviera. In cambio, i lavoratori devono accettare due regole: rinunciare alla pausa pranzo (sostituita da una, brevissima, per bere un caffè al volo) e mantenere il cellulare spento (e, ...