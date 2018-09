lastampa

: Niente reddito di cittadinanza per chi ha una casa di proprietà @LaStampa - augusto_amato : Niente reddito di cittadinanza per chi ha una casa di proprietà @LaStampa - AdrMontanaro : Niente reddito di cittadinanza per chi ha una casa di proprietà - neXtquotidiano : Niente #redditodicittadinanza a chi ha una casa di proprietà? -

(Di lunedì 24 settembre 2018) L’attacco frontale al ministero dell’Economia gira intorno ai 10 miliardi che il Movimento 5 Stelle pretende per far partire dal prossimo anno il «di» e l’aumento delle pensioni minime. La quadratura del cerchio però sembra impossibile, perché le risorse che servono per dare risposte alle promesse elettorali non ci sono. Basti ...